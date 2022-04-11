Вимагаємо повернути в ефір Еспресо, Прямий і 5 канал та покарати винних в інформаційній диверсії, яка підриває єдність України – заява фракції "Європейська Солідарність"
"Європейська Солідарність" вимагає повернути в ефір відключені телеканали Еспресо, Прямий і 5 канал, а також звертається до ОГПУ з вимогою порушити кримінальне провадження за фактом перевищення службових обов’язків керівником концерну РРТ
Про це йдеться в заяві, яку оприлюднили на сайті "Європейської Солідарності"
"В ефірі Прямого, П’ятого, Еспресо, серед іншого, виходили програми важливих міжнародних партнерів – редакції "Голосу Америки", ВВС, Радіо Свобода, Франс 24.
Відключення телеканалів негативно сприймається багатомільйонною аудиторією українців та отримало критичну критичну оцінку наших міжнародних партнерів.
Весь світ сьогодні захоплюється гідністю і відвагою українців, які виборюють демократію і свободу.
Не гідно в такий відповідальний і важкий час подавати суспільству і світу інші сигнали – про політичну цензуру, вибірковість і тиск на медіа", – зазначено в заяві.
"Європейська Солідарність" розцінює відключення трьох телеканалів як інформаційну диверсію, направлену на підрив єдності і демократичних засад держави.
"Вбачаємо в діях керівника концерну РРТ перевищення службових повноважень і корупцію, коли він самоосібним рішенням виключив канали з ефіру. За нашою інформацією, зараз керівник концерну РРТ знаходиться у відпустці, що носить характер державної зради – вирубити канали і піти відпочивати під час війни. Наша фракція хотіла зустрітися з керівником РРТ і ми отримали інформацію, що він у тижневі відпустці.
Звертаємося до ОГПУ з вимогою порушити кримінальне провадження за фактом перевищення службових обов’язків керівником концерну РРТ.
Вимагаємо від прем’єр-міністра і уряду негайно розглянути на своєму засіданні питання невідповідності керівника концерну РРТ займаній посаді.
Вимагаємо від всіх причетних до цієї інформаційної провокації проти держави і придушення свободи слова та права журналістів на професію негайно повернути канали в багатонаціональну платформу DVB-T2, негайно виконати Указ президента щодо долучення колективів каналів до створення спільного марафону і надати трьом патріотичним каналам слот у спільному ефірі.
Звертаємося до всіх парламентських фракцій і журналістів інших телеканалів, які отримали слот в загальнонаціональному марафоні, публічно підтримати колективи телеканалів П’ятий, Прямий і Еспресо", – наголосили в "ЄС".
- Нагадаємо, 4 квітня концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5-й канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.
- Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".
- Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і 5-му та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.
- Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.
- Політолог Ігор Рейтерович вважає, що в рішенні відімкнення певних каналів, серед яких "Еспресо", є спроба встановити тотальний контроль над інформаційним простором.
- Юрист-міжнародник, політичний експерт Андрій Смолій вважає, що вимкнення телеканалів "Еспресо", "5 каналу" і "Прямого" з мережі Т2 схоже на політичні розбірки, адже законних підстав і документів щодо цього не було
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