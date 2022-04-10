Законних підстав і документів щодо вимкнення "Еспресо" з мережі Т2 не було, це схоже на політичні розбірки, - політолог

Політичний експерт розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Я не бачив від опозиційних медіа, це стосується телеканалів "Еспресо", "5 канал", "Прямий", щоб там була якась пропаганда чи якісь антивладні речі. Так чи інакше, думки різні можуть бути, але думок, які стосуються воєнної стратегії, обговорень питань щодо планування наступу чи будь-чого - звичайно, цього бути зараз не має", - зазначив Смолій.



Експерт додав, що в правових державах, до яких відноситься й Україна, повинні бути законні підстави для таких дій, як відключення телеканалів із цифрового ефіру.



"Особисто я не бачив ніяких законних підстав і жодного документа щодо вимкнення "Еспресо" та інших телеканалів з мережі Т2. Оце власне, мабуть, і вкладається у політичні розбірки, яких сьогодні бути не повинно", - зауважив Андрій Смолій.

Нагадаємо, 4 квітня концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5-й канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".

Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і 5-му та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.

Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що в рішенні відімкнення певних каналів, серед яких "Еспресо", є спроба встановити тотальний контроль над інформаційним простором.