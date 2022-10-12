English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Виробляє іранські дрони. До Таджикистану світ має застосувати санкції як до держави, яка бере активну участь у війні проти України, - експерт Семиволос
Ексклюзив

Виробляє іранські дрони. До Таджикистану світ має застосувати санкції як до держави, яка бере активну участь у війні проти України, - експерт Семиволос

12 жовтня, 2022 середа
13:09
війна з Росією іранський дрон Shahed 129

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів, що у Таджикистані працює ірансько-таджицьке підприємство з виробництва дронів-камікадзе, якими Росія обстрілює цивільну інфраструктуру України

Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Я думаю, що варто розглянути й подивитися не лише на Китай, а й на Таджикистан. Оскільки саме там працює офіційно спільне з Іраном підприємство з виробництва дронів. То, може, власне не слід одразу шукати чорну кішку в Китаї, а подивитися ближче. І цілком можливо, що якраз через сірий експорт Таджикистан отримує ті необхідні для комплектації дронів деталі з західних країн і збирає ці дрони власне на своїх підприємствах", - сказав Ігор Семиволос.

Директор Центру близькосхідних досліджень повідомив, що інформація про ірансько-таджицьке підприємство з виготовлення безпілотників з'явилася нещодавно.

"Інформація про це виробництво з'явилася нещодавно. Наскільки я розумію, поки що чітких даних про те, скільки дронів там виробляється, невідомо. Втім відомо, що таке підприємство існує. І виходячи з перевіреної інформації, я думаю, що слід серйозно придивитися до Таджикистану, до фігури Рахмона. Світ недооцінює цього азійського диктатора, і власне, я думаю, що Таджикистан має стати першою державою на застосування санкцій як країна, яка бере активну участь у війні проти України", - додав він.

  • З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.
  • Українська розвідка повідомила, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".
  • Збройні Сили України знищили 60% з 86 одиниць дронів-камікадзе Shahed-136, які Росія уже запустила по Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
зброя
Іран
безпілотник
злочини проти людства
Читайте також:
На фото: Міла Куніс
11 жовтня, 2022 вiвторок
"Вона була така горда": Міла Куніс розповіла про реакцію доньки, яка дізналась про своє українське походження, та розплакалась
Автор Мирослав Чех
11 жовтня, 2022 вiвторок
У розмові генерала Остіна із Шойгу американці повідомили, що можуть зробити з Росією, - Мирослав Чех
обстріл Запоріжжя 11.10.22
11 жовтня, 2022 вiвторок
Росіяни зранку вдарили 12 ракетами по Запоріжжю, є загиблий
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.17
    Купівля 40.17
    Продаж 41.05
  • EUR
    Купівля 38.47
    Продаж 39.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
12 жовтня
14:15
На фото: Кейлі Куоко
Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко вперше стане мамою
14:15
OPINION
Євген Дикий
Остання Осінь Путіна
14:07
Втрати окупантів
На Запоріжжі ЗСУ вдарили по окупантах: уражено комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та 60 військових РФ
14:03
Нафтопровід "Дружба"
"Не можна порівнювати з "Північним потоком": Польща припускає, що витік російської нафти на "Дружбі" є не диверсією
14:00
Запоріжжя
В Запорізькій області росіяни за добу знищили 46 об'єктів цивільної інфраструктури
13:56
на фото: колаборант
Колишній слідчий допомагав загарбникам збирати "данину" в Балаклії під час окупації
13:50
Олексій Данілов
"Невігласи - вони нічому не навчилися". Данілов відреагував на удари РФ по критичній інфраструктурі України
13:46
Герман Галущенко та місія МАГАТЕ на ЗАЕС
Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників, - Галущенко про знеструмлення Запорізької АЕС
13:38
Мелітополь
Лікувати російських військових. Окупанти змушують "бюджетників" здавати кров нібито для онкохворих та породіль
13:38
Melovin
"Продовжуйте паплюжити свій рід": Melovin відповів гейтерам та закликав до легалізації одностатевих шлюбів
13:35
Михайло Подоляк
У Офісі президента назвали три передумови перемоги у війні з Росією
13:31
Єнс Столтенберг
Посилення протиповітряної оборони України буде топпріоритетом НАТО, - Столтенберг
13:30
На фото вертоліт Ка-52
ППО збила за 18 хвилин щонайменше чотири ударних вертольоти армії РФ
13:29
Російський удар по центральному ринку Авдіївки
Росіяни вдарили по центральному ринку Авдіївки на Донеччині: 7 людей загинуло, ще 8 постраждали
13:29
Українці краще ставляться до ОУН-УПА
Українці значно краще почали ставитися до ОУН-УПА. Опитування
13:16
На фото: Океан Ельзи, 1996 рік
"Океану Ельзи" – 28. Історія українського рок-гурту, що став культовим — у раритетних фото 
13:10
пожежа
На Дніпропетровщині зранку росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру: є руйнування, спалахнула пожежа
13:04
Ексклюзив
Кримський міст
Пошкоджений Кримський міст значно послабить логістику для угруповання військ РФ на Півдні України, - військовий експерт Черник
12:57
шеврон ЗСУ
"Україна - щит Європи": у 50 містах світу пройдуть акції до Дня захисника та захисниці України
12:56
Папа Римський Франциск
Зупинити хвилю насильства: Папа Римський засудив масовані ракетні удари по українських містах
12:52
ФСБ
ФСБ готує евакуацію родин своїх офіцерів з України
12:48
пістолет
У Криму російський офіцер влаштував "розбірки" з місцевими та отримав поранення
12:39
вибух на Кримському мосту
У кримських містах запровадили високий рівень терористичної загрози
12:23
Оновлено
СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана
СБУ викрила вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана на роботі в інтересах РФ
12:20
Вірменія
Глави МЗС Вірменії, Азербайджану і Росії проведуть зустріч в Астані 14 жовтня
12:16
Український піротехнік
На Запоріжжі 12 жовтня фахівці підриватимуть вибухонебезпечні предмети
12:12
внутрішня боротьба за владу в РФ
На тлі провалів в Україні в РФ починається внутрішня боротьба за владу, почали критикувати дії Путіна, - Politico
12:04
OPINION
Галина Пагутяк
Що трапилось з українською культурою?
12:00
Андрій Лунін (ліворуч) та Юхим Конопля
Лунін прокоментував порятунок "Реала" від поразки у матчі з "Шахтарем"
11:59
російські військові окупанти
Росіяни вранці обстріляли Сумщину: близько 30 прильотів
11:49
Ексклюзив
МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Глава МАГАТЕ Гроссі буде займати нейтральну позицію щодо ЗАЕС, - експертка з питань атомної енергетики Кошарна
11:47
Вибух
На Київщині чути вибухи. Просять бути спокійними – працюють сапери
11:45
Ексклюзив
карта війні в Україні
Карта бойових дій 8-11 жовтня: ракетний тероризм ніяк не вплинув події на фронті
11:36
Київська ГЕС
Рівень води в Дніпрі по Києву збільшився на метр через інтенсивну роботу ГЕС, - КМДА
11:36
Кримський міст
В ГУР відреагували на звинувачення ФСБ у підриві Кримського мосту
11:29
Оператор мобільного зв’язку започаткував челендж на опалення пологових будинків
11:29
нафта нафтопровід
У Польщі стався витік на нафтопроводі "Дружба"
11:20
Китай вивчає війну в Україні
На Тайвані заявили, що Китай вивчає досвід війни в Україні для розробки власної стратегії "гібридної війни"
11:17
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС повністю знеструмлена, – Енергоатом
11:03
навчальні стрільби
На Полтавщині 12 жовтня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV