Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Я думаю, що варто розглянути й подивитися не лише на Китай, а й на Таджикистан. Оскільки саме там працює офіційно спільне з Іраном підприємство з виробництва дронів. То, може, власне не слід одразу шукати чорну кішку в Китаї, а подивитися ближче. І цілком можливо, що якраз через сірий експорт Таджикистан отримує ті необхідні для комплектації дронів деталі з західних країн і збирає ці дрони власне на своїх підприємствах", - сказав Ігор Семиволос.

Директор Центру близькосхідних досліджень повідомив, що інформація про ірансько-таджицьке підприємство з виготовлення безпілотників з'явилася нещодавно.

"Інформація про це виробництво з'явилася нещодавно. Наскільки я розумію, поки що чітких даних про те, скільки дронів там виробляється, невідомо. Втім відомо, що таке підприємство існує. І виходячи з перевіреної інформації, я думаю, що слід серйозно придивитися до Таджикистану, до фігури Рахмона. Світ недооцінює цього азійського диктатора, і власне, я думаю, що Таджикистан має стати першою державою на застосування санкцій як країна, яка бере активну участь у війні проти України", - додав він.

З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.

Українська розвідка повідомила, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Збройні Сили України знищили 60% з 86 одиниць дронів-камікадзе Shahed-136, які Росія уже запустила по Україні.