Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора через спеку споживання стрімко зросло і трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль, впродовж усього світлового дня. Це створило додаткове навантаження на енергосистему", - зазначили в компанії.

"Крім того, з початком спекотного періоду змінились початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який тепер триває з 16:00 до 23:00 години", - додали там.

В Укренерго зазначили, що 6 липня, за прогнозами синоптиків, буде найгарячішим днем тижня.

"Ми розуміємо, що провести його без кондиціонера дуже складно. Але просимо не забувати, що наразі в енергосистемі складна ситуація через ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках... Будь ласка, переносьте використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", - наголосили в компанії.

Водночас там зазначили, що наразі генерація повністю покриває споживання.