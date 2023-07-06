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Високий рівень споживання електроенергії тримався 12 годин поспіль: в Укренерго звернулись до українців із проханням

6 липня, 2023 четвер
13:09
Суспільство спека

Аби не перевантажувати енергосистему, українцям варто переносити використання кондиціонерів на денний або нічний час та економити електроенергію ввечері

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора через спеку споживання стрімко зросло і трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль, впродовж усього світлового дня. Це створило додаткове навантаження на енергосистему", - зазначили в компанії.

"Крім того, з початком спекотного періоду змінились початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який тепер триває з 16:00 до 23:00 години", - додали там.

В Укренерго зазначили, що 6 липня, за прогнозами синоптиків, буде найгарячішим днем тижня.

"Ми розуміємо, що провести його без кондиціонера дуже складно. Але просимо не забувати, що наразі в енергосистемі складна ситуація через ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках... Будь ласка, переносьте використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", - наголосили в компанії.

Водночас там зазначили, що наразі генерація повністю покриває споживання.

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