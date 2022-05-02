Війна - дуже зручний час, щоб монополізувати інформаційний простір, - політолог Загородній про вимкнення з мережі Т2 "Еспресо", "Прямого" та "5 каналу"
Політолог Тарас Загородній вважає, що вимкнення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” з мережі Т2 є спробою влади монополізувати інформаційний простір в період війни
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Війна - дуже зручний час, щоб монополізувати інформаційний простір. Це мрія будь-якого президента України, який був. Однак, на мою думку, цього не вийде зробити. Поки в нас є військовий стан, то влада намагається робити єдині новини й т.д. Проте, питань буде все одно дуже багато і їх не приховаєш. Я особисто теж не ставлю запитань, оскільки розумію, що в нас йде війна. Тому, вважаю, що по закінченню військового стану влада змушена буде повертати канали в загальне інформаційне поле", - пояснив Загородній.
Загородній наголосив, що після війни влада не тільки змушена буде повертати канали, які були вимкнені з мережі Т2, а знайти відповідальних за такі дії.
"Зараз питань багато, але ми будемо їх ставити після війни. Влада змушена буде знайти людей відповідальних за таке рішення. Влада повинна розуміти, що Україна не буде схожою на Росію", - додав Загородній.
- Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".
- Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і 5-му та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.
- Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.
- 18 квітня на сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"
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