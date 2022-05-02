Війна - дуже зручний час, щоб монополізувати інформаційний простір, - політолог Загородній про вимкнення з мережі Т2 "Еспресо", "Прямого" та "5 каналу"

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Війна - дуже зручний час, щоб монополізувати інформаційний простір. Це мрія будь-якого президента України, який був. Однак, на мою думку, цього не вийде зробити. Поки в нас є військовий стан, то влада намагається робити єдині новини й т.д. Проте, питань буде все одно дуже багато і їх не приховаєш. Я особисто теж не ставлю запитань, оскільки розумію, що в нас йде війна. Тому, вважаю, що по закінченню військового стану влада змушена буде повертати канали в загальне інформаційне поле", - пояснив Загородній.

Загородній наголосив, що після війни влада не тільки змушена буде повертати канали, які були вимкнені з мережі Т2, а знайти відповідальних за такі дії.

"Зараз питань багато, але ми будемо їх ставити після війни. Влада змушена буде знайти людей відповідальних за таке рішення. Влада повинна розуміти, що Україна не буде схожою на Росію", - додав Загородній.