Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ненсі Пелосі (американська політична діячка, - ред.) планує відвідати столицю Тайваню. Тайвань - це самодостатня демократія, це перша демократія Азії. Тайвань готовий до будь-яких наслідків. Наразі загрози вторгнення нема. Війна буде, але коли вона буде - не знає ніхто. Як говорять тайванські депутати: Правда відома тільки Сі Цзіньпін. Божевільний диктатор може робити будь-що і він не буде думати про наслідки", - зауважив Харитонов.

20 липня Китай попередив США про "силові заходи", якщо спікер палати представників відвідає Тайвань.

25 червня Китай знову заявив про готовність "повернути Тайвань".

23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки.

14 червня лідер КНР Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання збройних сил Китаю.

12 червня міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. 11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

"Готуйтесь до бою!" - повідомила 80-та армія Народно-визвольної армії Китаю

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