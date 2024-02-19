Авдіївка виконала свою місію на відмінно з точки зору оборони, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Скажу, що з точки зору оборони Авдіївка виконала свою місію на відмінно. А коли ми говоримо про кількість втрат ворога, то це 47 тис. особового складу, з яких 16-17 тис. вбиті, а решта поранені. Також знищена значна кількість техніки противника. Нагадаю, що Авдіївка - це 10 х 10 км, і зазвичай за старими тактичними нормативами таку ділянку захищає одна бригада. А щоб захопити цю ділянку, ворог сконцентрував близько 12 механізованих та мотопіхотних бригад, до того ж ще були бригади спецназу, ГРУ, які діяли навколо Авдіївки", - зауважив військовий експерт.

За його словами, загарбник сконцентрував понад 40 тис. особового складу, аби взяти ділянку, яку в нас захищали декілька бригад.

"А головний тягар захисту Авдіївки несла 110-та бригада, яка була сформована у 2022 році й два роки захищала це місто. Честь і шана бійцям цієї бригади, бо, розуміючи важливість допомоги окремих батальйонів 3-ї штурмової бригади, пам'ятаємо, що 110-та бригада протягом двох років у найбільш складні періоди захищала Авдіївку. На мою думку, інтегральна взаємодія цих бригад надзвичайно важлива", - резюмував Сергій Згурець.