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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Банк Ватикану відмиває великі російські кошти, - дипломат Щербак

17 березня, 2024 неділя
15:49
Війна з Росією Папа Франциск та патріарх Кіріл

Дипломат, колишній Посол України в Ізраїлі, США, Канаді Юрій Щербак розповів, що сьогодні зʼявляється все більше інформації про звʼязок банку Ватикану з російськими грошима

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Сьогодні Путін підняв всі свої наявні агентурні сили, щоб змусити Україну капітулювати. Навіть в контексті Папи Римського про це можна говорити, який втратив свій авторитет. Зараз в Польщі, яка є глибоко католицькою країною, місцеві ЗМІ дуже негативно пишуть про Папу Римського. Також зʼявились факти, що банк Ватикану має пряму зацікавленість у російських грошах й бере активну участь у їх відмиванні. Стає очевидно, що сам Папа Римський зацікавлений в цьому. Тому в його заявах прослідковується меркантильний інтерес", - пояснив Щербак.

Дипломат додав, що всі проросійські сили у Європі очікували швидкої перемоги Росії у війні з Україною.

"Якщо говорити про Орбана, то тут все ясно. Він - агент Путіна. Орбан має темні фінансові звʼязки з Кремлем. Є всі підстави вважати, що всі вони чекали перемоги Росії у перші дні повномасштабного вторгнення для того, щоб відхопити частину української території", - додав він.

Папа Римський і "білий прапор": що відомо

Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".

11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією".

Теги:
Світ
Україна
Росія
Ватикан
Володимир Путін
тероризм
окупанти
Папа Римський Франциск
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