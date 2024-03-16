Бербок намагається змінити думку Шольца щодо Taurus для України, - Spiegel
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається змінити думку канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus
Про це пише Spiegel.
Видання зазначає, що Бербок вже кілька місяців утримується від публічних заяв щодо Taurus, які Шольц міг би сприйняти як неприпустимий тиск. Однак очільниця німецького МЗС покладається на своїх союзників.
У публікації згадується заява міністра закордонних справ Великої Британії в інтерв’ю німецьким ЗМІ, який запропонував обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow. Видання зазначає, що це виглядало так, ніби британський міністр говорив те, що не наважується сказати Бербок.
У матеріалі також йдеться, що німецька міністерка таємно працює над планом того, як Німеччина все ж може відправити крилаті ракети і не перетнути проведені Шольцом "червоні лінії".
Один з варіантів: німецька сторона передає Taurus британцям, які передають їх Україні, але зберігають контроль над розгортанням і цілями.
Як зазначається, наразі Бербок не вдалось переконати Шольца.
Видання вказує, що для Бербок ідеться про набагато більше, ніж просто одна система озброєння. Україна дедалі більше займає оборонну позицію. На думку джерел з оточення міністерки, у цій ситуації було б важливо, якби канцлер дав зрозуміти німцям, що означатиме поразка в Україні для безпеки Європи.
- 22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що кільцевий обмін зброєю у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю.
- 9 березня голова МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон може бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus. Також він запропонував в додаток до німецьких ракет передати додаткові ракети Storm Shadow.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.
- 15 березня Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної ракетної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
- Цього ж дня стало відомо, що ключовою причиною, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з унікальною секретною системою наведення цілей.
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