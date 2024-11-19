Більше європейських країн можуть дозволити Україні бити в глиб РФ після рішення США, - Боррель

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС, передає Укрінформ.

"Після тривалих обговорень президент Байден дозволив використання (американської) зброї великого радіуса дії на 300 кілометрів всередині російської території. Це дуже хороша новина для українців. Вони просили про це. Зараз США надали такий дозвіл", - сказав Боррель.

Він зазначив, що деякі з країн Європи вже відкрито дозволяють Україні використовувати надану зброю проти російських військ на РФ. За його словами, є країни, які дозволяють, але не роблять гучних заяв.

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Водночас Боррель зазначив, що є ще категорія країн, які під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ 18 листопада промовчали під час обговорення цього питання.

"Але я впевнений, що вони наслідують приклад США, дозволять українцям використовувати власну (надану країнами ЄС) зброю, щоб боротися проти російських (військ) всередині російської території, тому що саме з території РФ вони (українці) піддаються атакам", - наголосив дипломат.

Він також додав, що "це повністю відповідає міжнародному законодавству" та висловив сподівання, що "країни-члени будуть наслідувати рішення США".

Що передувало

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".

У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по території Росії на відстань до 300 км.

19 листопада стало відомо, що помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив, що президент Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.