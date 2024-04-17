Боррель пояснив відмінності у захисті повітряного простору України та Ізраїлю

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

За його словами, на місці президента України Володимира Зеленського він також би прагнув підкреслити, що Україну також бомбардують, і що лише кілька днів тому Росія зруйнувала важливу електричну станцію, що забезпечує Київ.

"Україна була нездатною запобігти цьому внаслідок нестачі боєприпасів для ППО. Всі міністри наразі шукають шляхи для посилення спроможностей повітряної оборони України. В понеділок, коли зустрінуться міністри оборони, сподіваюся, ми зможемо взяти на себе дуже конкретні зобов’язання у цьому напрямку", - наголосив Боррель.

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Він підкреслив, що ситуація в Україні та в Ізраїлі мають суттєві відмінності, та не можуть порівнюватися.

"Навіть, якби у нас були наявні гроші, ми б не могли встановити таку систему (в Україні – ред.) протягом ночі. По-друге, іранська атака була відбита за допомогою ракет з авіабаз, які належать Франції, Сполученим Штатам та Йорданії, - вони також захищали власні авіабази. Цього не відбувається в Україні. Там немає авіабаз, які належать США, Великій Британії або Йорданії, їх не має й у будь-якому іншому місці, де російські ракети могли б долітати. Тож ці дві ситуації не можна порівнювати, тому що ці ситуації є різними", - пояснив високий представник ЄС.

Він зазначив, що ЄС, без жодного сумніву, має продовжувати зусилля із нарощування спроможностей України у протиповітряному захисті, і особливо напружено працює для досягнення цієї мети протягом кількох минулих тижнів.