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Patriot не може брати таку ціль: авіаційний експерт Криволап розповів, чим РФ знищила Трипільську ТЕС

16 квітня, 2024 вiвторок
18:33
Війна з Росією РФ зруйнувала Трипільську ТЕС

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що ураження Трипільської ТЕС не пов'язано з Patriot

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Patriot не може брати ціль на висоті 20 м, це правда, і це треба розуміти. Не варто сподіватися, що якщо ціль буде на висоті 25 м, то Patriot буде її збивати. Це неможливо", - сказав Криволап.

Він описав атаку росіян на Трипільську ТЕС та розповів, чим саме було завдано удару.

"Треба віддати належне росіянам: вони зробили дуже хитру атаку. Окупанти запустили поверху крилаті ракети, "шахеди", і зверху ще все це накрили "кинджалами". Дійсно, вся увага була привернута саме до таких цілей. Але за моєю версією, ці ракети були випущені, скоріш за все, з літака Су-57. Був запуск на малих висотах, під хвилею цих всіх ракет. Тобто крилаті Х-101, "шехеди" і "кинджали" зверху. Це все було на увазі Patriot й інших систем і мобільних груп. Але низку летючих цілей, ракети Х-69, якими було уражено Трипільську ТЕС, ми просто не помітили. Це моя думка, в мене немає ніяких інсайдів. Але розуміючи, як це може відбуватись у просторі, скоріш за все, саме так і було", - додав Криволап.

Теги:
Відео
Україна
ППО
Київщина
ракетний удар
Енергетика
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