Через ранкову атаку в Києві уламками знищено трансформаторну підстанцію, - ДТЕК
Зранку 31 травня уламки російської ракети пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва
Про це повідомляє ДТЕК.
"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці. Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько 8-ї ранку енергетикам вдалося заживити більшість будинків з резервних джерел. Наразі без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.
- У ніч з 30 на 31 травня російські терористи запустили ударні "шахеди" для обстрілу України, під ранок вдарили по Києву ракетами.
- Тієї ж ночі росіяни обстріляли житловий район Харкова. Унаслідок цього загинули три людини, 25 постраждали.
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