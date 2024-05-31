Через ранкову атаку в Києві уламками знищено трансформаторну підстанцію, - ДТЕК

Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці. Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 8-ї ранку енергетикам вдалося заживити більшість будинків з резервних джерел. Наразі без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.