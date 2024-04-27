Експерт Коваленко: для знищення усіх С-400 та С-300 в Криму потрібно 30 ракет ATACMS, наступною ціллю стане міст
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що для ефективного знищення російських систем протиповітряної оборони С-400 та С-300, розташованих у Криму, необхідно мінімум 30 ракет ATACMS
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
На запитання, коли саме ЗСУ зможуть вдарити по Кримському мосту, Коваленко відповів, що тоді, коли будуть максимально сприятливі умови.
"Ми з вами розмову розпочали саме з аеродрому у Джанкої, де було знищено дивізіон 18-го зенітно-ракетного полку, того самого, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів, тобто перший дивізіон зрадників знищено, відплата розпочалась. Інший нюанс - річ у тім, що таких об'єктів, які мають на озброєнні пускові установки С-400 - це Феодосія, Євпаторія, Севастополь, мис Тарханкут. Знову ж таки це все ті ж самі дивізіони 18-го ЗРП, два дивізіони 12-го ЗРП (до речі, також зрадники) і третій радіотехнічний полк", - розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
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Коваленко пояснив, що ці засоби становлять загрозу для повітряних атак на Кримський міст.
"Як тільки ці компоненти перестануть бути боєздатними, повітряний простір Криму не буде прикритий комплексами С-400, С-300 великого радіуса дії - це відкриває відповідні шляхи до мосту тією чи іншою номенклатурою ураження. Робимо висновки, для того, щоб добити усі локації, де знаходяться російські системи протиповітряної оборони С-400 потрібно ще мінімум 30 ракет ATACMS, а потім вже ми можемо говорити про те, що така незаконна забудова, як Керченський міст заслуговує нового законного знищення", - підсумував Коваленко.
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