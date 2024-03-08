"Фронт, фінанси та ігнорування": NYT вважає, що між Україною та США виникають взаємні розчарування

Про це пише New York Times.

Зазначається, що для Пентагону роздратування зводиться до того, що американські військові стратеги, зокрема міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Натомість президент Володимир Зеленський вважає, що треба витрачати сили на битви за міста, які, на думку офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності.

Водночас в Україні розчаровані тим, що американський політичний "параліч" призвів до нестачі боєприпасів для військових на фронті.Зазначається, що від цього страждає моральний дух захисників.

Також у США побоюються, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський може бути менш готовим підштовхувати Зеленського до тих рішень, які подобаються Штатам.

"Навіть зараз, через кілька місяців після контрнаступу, який провалився через те, що Україна, в очах Пентагону, не прислухалася до його порад, Київ все ще надто часто не хоче слухати", - йдеться у повідомленні.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.