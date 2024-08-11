ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін

Цю інформацію він опублікував ввечері у неділю, 11 серпня 2024 року, тобто на завершення шостого дня боїв на Курщині, в авторському ТГ-каналі свого проєкту Gulagu.net.

"Вочевидь, і кадирівці, і полонені співробітники ФСБ тепер в обмінному фонді і ФСБ/Путін намагатимуться повернути їх до РФ насамперед. З'явилися реальні перспективи звільнення бійців "Азова", відправлених Путіним до "Чорного дельфіну" на довічний термін позбавлення волі", - зазначив Осечкін.

За його даними, керівництво Федеральної служби безпеки Росії вже дало відповідну вказівку до місць незаконного утримання українських військовополонених.

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"У будь-якому випадку, наше джерело у ФСВП (Федеральній службі виконання покарань, рос. ФСИН - ред.) повідомляє, що по лінії М ФСБ та 2 Служби пройшла негласна вказівка ​​в ГОУ та ГУВБ ФСВП припинити систематичні тортури і не допускати надалі очевидних НП та явних тортур, аналогічних з тими, від яких загинув водій "Азова" Олександр Іщенко у ростовському СІЗО", - розповів Осечкін.

ГОУ ФСВП (рос. ГОУ ФСИН) - головне оперативне управління відомства.

ГУВБ ФСВП (рос. ГУСБ ФСИН) - їхнє головне управління власної безпеки.

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Імовірне зниження рівня свавілля по відношенню до військовополонених правозахисник називає "одним з позитивних ефектів Курської спецоперації ЗСУ"

"Ефект, який неможливо було прогнозувати, і жоден із експертів про це раніше не казав вголос", - наголошує Осечкін.

Підтвердження оприлюдненої ним інформації з інших джерел наразі немає.

Як спецназ Кадирова "захищав" Курську область РФ

За відкритими даними та словами самого командира кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова, у перший вдень початку української операції вони нібито не зустріли нікого з ЗСУ. Як висміюють їх пропагандисти-"воєнкори", "розминулися".

Після того кадирівців бачили лише подалі від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення).

Хто прикриває оборонні рубежі росіян на Курщині

Це переважно юні солдати-строковики Прикордонної служби ФСБ без жодного бойового досвіду - по 7-30 осіб на опорний пункт. Саме вони, як можна побачити на фото та відео у соцмережах, разом зі своїми офіцерами активно здаються в полон українцям.

Кадирівці ж розташовувалися за ними, виконуючи функцію загороджувальних загонів.

Строковиків, до слова, командування армії РФ й надалі стягує до Курщини, оскільки найбільш боєздатні частини окупантів задіяні на території України й з гарячих напрямків росіяни поки що резерви не знімають.