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Війна з Росією: хроніка
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Ворог поки не відтягує резерви із гарячих напрямків, щоб перекидати їх на Курську область, - співзасновник DeepState Погорілий

Марина Клюєва
11 серпня, 2024 неділя
21:00
Війна з Росією ЗСУ

Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий розповів, що росіяни поки що не відтягують резерви з Покровська, Торецька, Вугледара та Куп’янська, щоб перекинути їх у Курську область

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Поки що це не спостерігається, і знову ж таки, як я і зазначав раніше, навіть якщо вони в районі Покровська щось перетягнуть, то сумніваюсь, що наші хлопці це відчують, бо їх (росіян, - ред.) там дуже багато, наскільки багато, що реально не вистачає ресурсів, щоб їх всіх знищувати", - розповів Роман Погорілий.

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Крім того, аналітик вважає, що росіяни навряд чи перекидатимуть війська саме із цих напрямків. 

"Сумніваюсь, що вони відмовляться саме від цього напрямку, коли у них є такі колосальні можливості, вони радше відтягнуть з півдня і "заб'ють" на реалізацію зрізання Роботинського виступу. Воно тактично, стратегічно абсолютно ніяк не обгрунтоване, і не дає їм якоїсь переваги. А тому я впевнений, що вони готові звідти витягнути якісь сили, але точно не з Донецька, тобто Покровська і Торецька, бо занадто великі ризики", - додав аналітик DeepState.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що в російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

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7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора".

Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Куп'янськ
Вугледар
Покровськ
Торецьк
Курськ
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