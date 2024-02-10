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Ексклюзив

Керівник "Східної правозахисної групи" Лисянський розповів про нові докази депортації дітей до РФ

10 лютого, 2024 субота
15:41
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Це підтверджують судові реєстри за 2024 рік. На територіях України, які тимчасово окуповані Росією, окупаційні суди систематично позбавляють батьківських прав місцевих жителів та забирають у них дітей. Це свідчать закриті дані судових реєстрів за 2024 рік

Про це Павло Лисянський, керівник "Східної правозахисної групи", сказав в етері Еспресо.

Лисянський оприлюднив документи, які підтверджують вивезення українських дітей до Росії.

"Продовжується депортація і вони діють через позбавлення батьківських прав. Я надав підтверджуючи документи саме з окупаційних судів, де видно що і де. У кінці можна побачити, що рішення прийнято. Подають ці позови на батьків треті особи, працівники окупаційних адміністрацій, "суди" швиденько все приймають, дитину вивчають із сім'ї і далі дитина, вибачте за такий термін, пішла по етапу дитячих будинків окупантів і до Російської Федерації. Таких випадків купа", - пояснює правозахисник.

Зокрема у справі №33-100-400/202, яку "розглядав" окупаційний "Тельманівський районний суд", йдеться про позбавлення батьківських прав за позовом третьої сторони. Це спосіб, яким окупанти вивозять українських дітей та надсилають їх в російські дитячі притулки.

Фото: Скрін

За його словами, на ТОТ не вистачає суддів і панує беззаконня, проте ворог встигає позбавляти батьківських прав українців.

"Ми нарахували 5 тисяч ось таких повідомлень лише за 2023 рік. Окупаційні суди зараз працюють за російським законодавством і повинні викликати особу і роблять повідомлення, що особа викликається, на тому сайті ніхто нічого не читає, відповідно завдяки цим повідомленням можна прослідкувати скільки дітей вони хочуть вилучити з сім'ї. Ми більше тисячі таких випадків нарахували тільки по судах окупованої Луганської та Донецької областей. Ми думаємо, що її на Херсонській та Запорізькій окупованих областях така ж сама ситуація", - підсумував він.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

Парламентська асамблея Ради Європи на пленарному засіданні 25 січня у Страсбурзі ухвалила резолюцію, яка стосується депортації українських дітей до РФ.  

Теги:
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Кримінал
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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