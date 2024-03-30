Макрон обговорив з президентом Бразилії ставлення до Путіна та війни в Україні, – ЗМІ

Про це ідеться в статті Le Monde, присвяченій підсумкам триденного візиту французького лідера до Бразилії.

"Я перебуваю за стільки кілометрів від України, що не почуваюся зобов'язаним відчувати таку ж нервозність, як французи, які розташовані ближче", - сказав президент Бразилії.

За його словами, Зеленському та Путіну доведеться домовлятися, тож Лула готовий "вести переговори для досягнення миру".

"Франція – держава миру, але вона не є слабкою і захищає демократію та міжнародне право", - заявив своєю чергою Макрон.

Як зауважує видання, французький лідер наполягав, що питання участі Путіна на саміті G20 у Ріо має бути предметом консенсусу. "Якщо це буде зустріч, яка не принесе користі і створить розкол, її не варто проводити", - сказав він.

Бразилія з 1 грудня головує у G20 і її президент заявляв, що запросить Путіна на саміт, однак не може гарантувати йому безпеку.

"Нашою метою було шанобливе пояснення і розуміння один одного, але не досягнення згоди. Наші позиції з цього питання зараз занадто далекі, щоб зблизитися", - так окреслив для Le Monde підсумки зустрічі Макрона та Лули один з бразильських дипломатів.

За його словами, сторони все ж домовились, що на зустрічі восени не буде домінувати питання суперечок між Північчю і Глобальним Півднем, оскільки ідея саміту не в тому, щоб перетворити "Групу 20" на поле битви між БРІКС та західними країнами G7.

Видання нагадує, що Росія залишається важливим партнером Бразилії в групі БРІКС, а також є основним постачальником добрив для сільського господарства.