Макрон обговорив з президентом Бразилії ставлення до Путіна та війни в Україні, – ЗМІ
Еммануель Макрон та Луїз Інасіо Лула да Сілва не змогли зблизити свої позиції щодо питання війни в Україні, а також присутності Путіна на наступному саміті G20
Про це ідеться в статті Le Monde, присвяченій підсумкам триденного візиту французького лідера до Бразилії.
"Я перебуваю за стільки кілометрів від України, що не почуваюся зобов'язаним відчувати таку ж нервозність, як французи, які розташовані ближче", - сказав президент Бразилії.
За його словами, Зеленському та Путіну доведеться домовлятися, тож Лула готовий "вести переговори для досягнення миру".
"Франція – держава миру, але вона не є слабкою і захищає демократію та міжнародне право", - заявив своєю чергою Макрон.
Як зауважує видання, французький лідер наполягав, що питання участі Путіна на саміті G20 у Ріо має бути предметом консенсусу. "Якщо це буде зустріч, яка не принесе користі і створить розкол, її не варто проводити", - сказав він.
Бразилія з 1 грудня головує у G20 і її президент заявляв, що запросить Путіна на саміт, однак не може гарантувати йому безпеку.
"Нашою метою було шанобливе пояснення і розуміння один одного, але не досягнення згоди. Наші позиції з цього питання зараз занадто далекі, щоб зблизитися", - так окреслив для Le Monde підсумки зустрічі Макрона та Лули один з бразильських дипломатів.
За його словами, сторони все ж домовились, що на зустрічі восени не буде домінувати питання суперечок між Північчю і Глобальним Півднем, оскільки ідея саміту не в тому, щоб перетворити "Групу 20" на поле битви між БРІКС та західними країнами G7.
Видання нагадує, що Росія залишається важливим партнером Бразилії в групі БРІКС, а також є основним постачальником добрив для сільського господарства.
- Нагадаємо, у лютому літак очільника МЗС РФ Сергія Лаврова відмовилися заправляти у Ріо-де-Жанейро через санкції: він полетів на зустріч з президентом Бразилії Лула да Сілвою "попуткою".
- У кулуарах зустрічі G20 у Делі, 10 вересня Лула сказав, що Путіна запросять на захід 2024 року. Тоді він заявив, що російського президента не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро. Проте вже наступного дня, 11 вересня, Лула да Сільва змінив свою думку щодо ймовірності арешту Путіна. Він сказав, що ці питання вирішують суди.
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