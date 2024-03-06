Макрон руйнує червоні лінії, які існували в країнах НАТО, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді Франція не є лідером з огляду обсягів постачання зброї в Україну, зокрема 30 тис. боєприпасів - це незначна кількість у порівнянні з тим, що має Франція, але наразі Макрон виступає прапороносцем вкрай важливої ідеї. Він дійсно руйнує червоні лінії, які існували в багатьох європейських країнах, країнах НАТО. Мовляв, не будуть наші військові діяти на території України", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, вкрай важливо, щоб ініціатива Макрона й далі була в інформаційному просторі.

"Формально ми про це не просимо, але розуміємо, що процес, пов'язаний з участю закордонних військових у створенні спільних підприємств, ремонті техніки, комп'ютерній безпеці, підготовки наших військових, розмінуванні - це те, що може бути здійснено шляхом підтримки військових інших країн. Є зацікавленість, щоб ініціатива Макрона й далі була в інформаційному просторі тому, що це вкрай важливо для поширення формату нашої безпеки й боротьби з противником", - наголосив Згурець.