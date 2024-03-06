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Макрон руйнує червоні лінії, які існували в країнах НАТО, - Згурець

6 березня, 2024 середа
11:02
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що президент Франції виступає прапороносцем вкрай важливої ідеї

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді Франція не є лідером з огляду обсягів постачання зброї в Україну, зокрема 30 тис. боєприпасів - це незначна кількість у порівнянні з тим, що має Франція, але наразі Макрон виступає прапороносцем вкрай важливої ідеї. Він дійсно руйнує червоні лінії, які існували в багатьох європейських країнах, країнах НАТО. Мовляв, не будуть наші військові діяти на території України", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, вкрай важливо, щоб ініціатива Макрона й далі була в інформаційному просторі. 

"Формально ми про це не просимо, але розуміємо, що процес, пов'язаний з участю закордонних військових у створенні спільних підприємств, ремонті техніки, комп'ютерній безпеці, підготовки наших військових, розмінуванні - це те, що може бути здійснено шляхом підтримки військових інших країн. Є зацікавленість, щоб ініціатива Макрона й далі була в інформаційному просторі тому, що це вкрай важливо для поширення формату нашої безпеки й боротьби з противником", - наголосив Згурець. 

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
  • Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
  • 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.
  • Президент Франції Емманюель Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Теги:
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Франція
Сергій Згурець
військові
ЗСУ
Емманюель Макрон
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