Масштабна атака БПЛА на Москву, чотири доби пожеж на нафтобазі в Ростовській області та знищення порома в порту "Кавказ": де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня чимало безпілотників долетіло до Москви, нафтобаза у Ростовській області палала понад 4 доби, а в порту "Кавказ" стало на один паливний пором менше
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Вибухи в Башкортостані, масштабна атака на Москву та пожежі в Ростовській області
- Вранці понеділка, 19 серпня, у Башкортостані, що є суб'єктом РФ, пролунав вибух на нафтохімічному заводі у місті Стерлітамак. У результаті пожежі нібито постраждали троє людей. За даними МНС, пожежники гасили факельне загоряння через розгерметизацію, після якої загорівся зріджений газ. На місці працювали 20 фахівців та 6 одиниць техніки. Згодом місцева влада заявила, що йдеться про вибух на продуктопроводі Стерлітамакського нафтохімічного заводу. За їхньою інформацією, внаслідок інциденту було троє постраждалих. Вони начебто перебували в реанімації в тяжкому стані.
- Тим часом із наслідками вибуху, який прогримів у Пролетарську Ростовської області ще 18 серпня, росіяни не могли впоратися впродовж понад 4 діб. За підрахунками OSINT-аналітика MT_Anderson внаслідок пожежі повністю знищено 14 резервуарів із паливом. Ще чотири резервуари частково зруйновані, а 16 не пошкоджені. Стан ще 44 резервуарів невідомий, оскільки вони сховані під густим димом. Станом на 20 серпня пожежа охоплювала 10 тисяч квадратних метрів та не планувала згасати, тому ще 22 серпня над ліквідацією вогню продовжували працювати рятувальники.
- У ніч на 21 серпня росіяни поскаржились на наймасштабнішу атаку безпілотників на Московську область. Зокрема, кажуть про нібито збиття 10 дронів. О 3-й годині ночі мер Москви Сергій Собянін вперше заявив, що російська ППО в міському окрузі Подільськ нібито відбила атаку безпілотника, який летів на Москву. Вже станом на 04:33, за словами мера російської столиці, їхня ППО збила восьмий безпілотник, який летів на Москву. Пізніше російська влада поінформувала про збиття ще двох БПЛА. Водночас Собянін заявив: "Сили ППО вночі збили вже 10 БПЛА, які летіли на Москву, це одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю".
Знищений склад ворожих боєприпасів та палива на Кінбурнській косі, у дар по військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області та знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю
- Військово-Морські сили Збройних сил знищили склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів російських окупантів на Кінбурнській косі. На оприлюдненому відео видно вибух та масштабну пожежу, яка охопила приміщення складу.
Пожежа та детонація у Воронезькій області та пожежа в Білгородській області
Думки експертів
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що успішні результати атак Сил оборони по російських аеродромах підтверджують факт, що росіяни не мають потужних систем ППО, щоб захистити свої летовища.
"Україна змінює стратегію ведення війни. Вже кілька тижнів Сили оборони проводять системні атаки на військові обʼєкти на території РФ. Для цього ми застосовуємо далекобійні дрони, які можуть нести різні типи зарядів – від 40 кг до 500 кг. Такі типи дронів можуть вражати великі військові обʼєкти, літаки, аеродроми та системи управління й склади боєприпасів. Це те, що буде обмежувати РФ у можливостях завдавати ударів по наших військах", – пояснив Маломуж.
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що нічна атака 22 серпня аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області є ще й демонстрацією можливостей нашого далекобійного озброєння.
"Якщо згадувати прекрасне бахкотіння від невеликих пташок на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області у ніч проти 22 серпня, то, крім того, що там були уражені Су-34 як носії КАБів, також був уражений і склад з КАБами. Треба зазначити, що цей аеродром є штатним місцем базування змішаного авіаполку, де є літаки-розвідники Су-24МР. Там історія така, що, за деякими неперевіреними твердженнями, після того, як наші зенітники збили два літаки А-50, то росіяни замість дорогоцінних А-50 перейшли до використання літаків Су-24МР", – зауважив Іван Киричевський.
Тим часом директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець відзначає, що наймасштабніша атака на Москву ще попереду.
"Наймасштабніша атака дронів на російську столицю ще попереду. Вороги повідомляють про те, що над Москвою було збито 8 чи 10 дронів, а також говорять про 45 дронів. Розуміємо, що це планова операція ЗСУ, спрямована на удари по об'єктах в Росії з військово-політичним значенням. Незабаром дізнаємося, які саме об'єкти були під атакою для наших дронів. Нагадаю, що це понад 400 кілометрів, і ця відстань цілком досяжна для наших безпілотників. Зазначу, що раніше американці були проти ударів українськими дронами по Москві, була певна пауза", – каже Згурець.
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