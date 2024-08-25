Масштабна атака БПЛА на Москву, чотири доби пожеж на нафтобазі в Ростовській області та знищення порома в порту "Кавказ": де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Вибухи в Башкортостані, масштабна атака на Москву та пожежі в Ростовській області

Вранці понеділка, 19 серпня, у Башкортостані, що є суб'єктом РФ, пролунав вибух на нафтохімічному заводі у місті Стерлітамак. У результаті пожежі нібито постраждали троє людей. За даними МНС, пожежники гасили факельне загоряння через розгерметизацію, після якої загорівся зріджений газ. На місці працювали 20 фахівців та 6 одиниць техніки. Згодом місцева влада заявила, що йдеться про вибух на продуктопроводі Стерлітамакського нафтохімічного заводу. За їхньою інформацією, внаслідок інциденту було троє постраждалих. Вони начебто перебували в реанімації в тяжкому стані.

Тим часом із наслідками вибуху, який прогримів у Пролетарську Ростовської області ще 18 серпня, росіяни не могли впоратися впродовж понад 4 діб. За підрахунками OSINT-аналітика MT_Anderson внаслідок пожежі повністю знищено 14 резервуарів із паливом. Ще чотири резервуари частково зруйновані, а 16 не пошкоджені. Стан ще 44 резервуарів невідомий, оскільки вони сховані під густим димом. Станом на 20 серпня пожежа охоплювала 10 тисяч квадратних метрів та не планувала згасати, тому ще 22 серпня над ліквідацією вогню продовжували працювати рятувальники.

У ніч на 21 серпня росіяни поскаржились на наймасштабнішу атаку безпілотників на Московську область. Зокрема, кажуть про нібито збиття 10 дронів. О 3-й годині ночі мер Москви Сергій Собянін вперше заявив, що російська ППО в міському окрузі Подільськ нібито відбила атаку безпілотника, який летів на Москву. Вже станом на 04:33, за словами мера російської столиці, їхня ППО збила восьмий безпілотник, який летів на Москву. Пізніше російська влада поінформувала про збиття ще двох БПЛА. Водночас Собянін заявив: "Сили ППО вночі збили вже 10 БПЛА, які летіли на Москву, це одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю".

Знищений склад ворожих боєприпасів та палива на Кінбурнській косі, у дар по військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області та знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю

Військово-Морські сили Збройних сил знищили склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів російських окупантів на Кінбурнській косі. На оприлюдненому відео видно вибух та масштабну пожежу, яка охопила приміщення складу.

У ніч проти 22 серпня СБУ спільно з ССО атакували військовий аеродром окупантів "Маринівка" у Волгоградській області. Уражено склади з КАБами та паливом. На аеродромі повністю знищено 3 ангари, ще 2 пошкоджені. Втрати літаків вони оцінюють від одного до п'яти бортів Су-34. Зазначається, що ворог активно використовує військовий аеродром "Маринівка" для бомбардувань лінії фронту в Україні. Як повідомляли джерела, на аеродромі всю ніч та ранок вибухали склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами. Тим часом місцеві росіяни говорили про те, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядає, як кадри з фільму апокаліпсиса. Згодом також російське міноборони заявило, що російські сили ППО вночі збили або перехопили 28 БПЛА: 13 над Волгоградською областю, 7 над Ростовською областю, 4 над Білгородською областю, 2 над Воронезькою областю, 1 над Брянською областю та 1 над Курською областю.

Також цього тижня Військово-Морські сили ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю. "Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння", – зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Як стало відомо раніше, унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту "Кавказ" затонув. Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав у телеграм-каналі, нібито на місці події врятували 17 членів екіпажу та шукають ще двох людей. Він додав, мовляв, на місці надзвичайної ситуації встановлено бонові загородження, щоб не допустити поширення пального, а поверхню води обробили сорбентом. Порт "Кавказ" – п'ятий за вантажообігом порт РФ і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні. Порт є одним з найбільших пасажирських портів Росії та може приймати залізничні пороми, які курсують між портом і Варною в Болгарії.

Пожежа та детонація у Воронезькій області та пожежа в Білгородській області

Вночі суботи, 24 серпня, росіяни заявили про атаку безпілотників на Воронезьку область, внаслідок чого виникла пожежа, яка спровокувала детонацію складу боєприпасів. За словами місцевого губернатора, російські сили ППО та РЕБ нібито знищили кілька безпілотників. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яка спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Згодом тг-канал Astra написав, що в Острогозьку детонує склад боєприпасів. Вказано, що у цьому місті розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ. Головне управління розвідки Міністерства оборони України згодом повідомило про те, що таким чином оригінально привітало українців з Днем Незалежності, знищивши склад з 5 тисячами тон боєприпасів у Воронезькій області РФ. За інформацією ГУР, військовий об'єкт належав угрупованню військ "Запад" збройних сил Росії. На його території зберігались артилерійські й танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля - повітря". У неділю, 25 серпня, у Росії заявили, що склад досі горить після атаки безпілотників. Місцева влада евакуювала 600 місцевих жителів. Наразі вхід і в'їзд у населені пункти, з яких було здійснено евакуацію громадян, категорично заборонені.

Тим часом знову палає у Білгородській області Росії. У Рокитянському районі зайнялася масштабна пожежа нібито після обстрілу. За словами тамтешнього губернатора, п'ятеро людей загинули. Ще 20 поранені. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, комерційні об'єкти, а також понищені лінії електропередачі. Без газу залишилися райцентр Рокитне та села Бориспілля і Новоленінське.

Думки експертів

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що успішні результати атак Сил оборони по російських аеродромах підтверджують факт, що росіяни не мають потужних систем ППО, щоб захистити свої летовища.

"Україна змінює стратегію ведення війни. Вже кілька тижнів Сили оборони проводять системні атаки на військові обʼєкти на території РФ. Для цього ми застосовуємо далекобійні дрони, які можуть нести різні типи зарядів – від 40 кг до 500 кг. Такі типи дронів можуть вражати великі військові обʼєкти, літаки, аеродроми та системи управління й склади боєприпасів. Це те, що буде обмежувати РФ у можливостях завдавати ударів по наших військах", – пояснив Маломуж.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що нічна атака 22 серпня аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області є ще й демонстрацією можливостей нашого далекобійного озброєння.

"Якщо згадувати прекрасне бахкотіння від невеликих пташок на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області у ніч проти 22 серпня, то, крім того, що там були уражені Су-34 як носії КАБів, також був уражений і склад з КАБами. Треба зазначити, що цей аеродром є штатним місцем базування змішаного авіаполку, де є літаки-розвідники Су-24МР. Там історія така, що, за деякими неперевіреними твердженнями, після того, як наші зенітники збили два літаки А-50, то росіяни замість дорогоцінних А-50 перейшли до використання літаків Су-24МР", – зауважив Іван Киричевський.

Тим часом директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець відзначає, що наймасштабніша атака на Москву ще попереду.