Мета - розвідка і перевірка реакції: Defence Express про російські БПЛА в Польщі

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Ця атака такою ексклюзивною, зокрема, з огляду на те, що достатньо велика кількість засобів, що застосовувалися, вони полетіли на Польщу, причому як з території України, так і через територію Білорусі. Те, що повідомили ті ж польські ЗМІ, що білоруси нібито їх повідомили, це також було в білоруських ЗМІ, що вони подали цю інформацію, що тільки завдяки цьому повідомленню в Польщі було вчасно прийнято необхідних дій. Нібито вже безпека Польщі залежить від своєчасного повідомлення з території Білорусі", - сказав він.

Експерт назвав такі заяви певним нонсенсом.

"Я розглядаю те, що масована ракетно-дронова атака, вона проводилася в період саме активної підготовки до фінальної фази навчань Захід - 2025. І це означає, що в період з 12 по 16 вересня будуть активно долучатися до цих дій війська. Зараз ці навчання вже йдуть і працюють штаби, відпрацьовуються практичні дії. Я розглядаю комбіновану масовану атаку по Україні з елементом використання її для завдання удару по території країни НАТО з метою досягнення певних завдань як елемент сценарію підготовки активної фази навчань", - вважає Рябих.

Він розповів, які дрони це могли бути.

"І в першу чергу, особливо з огляду на аналіз тих засобів, які туди летіли, на відміну від того, що повідомляється, в тому числі в західній пресі, що це летіли "шахеди", але от аналіз об'єктивних даних показує, що щонайменше те, що ми змогли знайти і побачити, то це "гербери", які використовуються і як дрони-імітатори, так і як ударні дрони, так і як розвідувальні дрони. Допоки немає там об'єктивної інформації стосовно того, що ж там було, яке начиння в цих дронах, але з великою ймовірністю можна говорити, що подібні дрони використовувалися саме з розвідувальною метою, за метою оцінки реакції країни НАТО Польщі на подібні дії", - зазначив експерт.

Він додав, що здебільшого це може казати про проведення операції на межі можливості якоїсь силової відповіді.

"І зараз від тої реакції, яка має піти з боку і Польщі, і країн-членів НАТО, будуть скориговані і подальші дії, в тому числі і які будуть закладені, як в період підготовки активної фази навчань Захід - 2025, так і в період проведення самих цих навчань, що може вже включати певні корективи в завдання тим підрозділам, які залучаються до тих навчань і до тих задіяних тих чи інших сил та засобів", - підсумував Рябих.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО. У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів". Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.



