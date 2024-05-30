"Ми наполегливо працюємо": Блінкен про конфіскацію російських активів на користь України
Державний секретар США Ентоні Блінкен очікує, що "найближчими тижнями та місяцями" будуть кроки від кран G7 щодо конфіскації заморожених активів РФ на користь України
Про це він заявив під час спільної пресконференції із президенткою Молдови Майєю Санду, передає РБК-Україна.
"Ми наполегливо працюємо, щоби бути певними, що зможемо знайти шляхи доступу до суверенних активів Росії, які зараз заморожені переважно в Європі. Знову ж таки, я очікую, що найближчими тижнями та місяцями, безумовно, з боку G7 ми побачимо подальші кроки в цьому напрямку", - сказав Блінкен.
Також за словами держсекретаря США, Сполучені штати працюють разом із союзниками, аби надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.
"Я впевнений, що ми також побачимо прогрес у цій сфері", - підкреслив він.
Що відомо про заморожені російські активи
30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.
Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.
Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.
12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.
8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.
У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.
У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.
ЄС готує рішення про спрямування частини прибутку від заморожених російських суверенних активів на виробництво зброї для України з допомогою українських потужностей.
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