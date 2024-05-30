"Ми наполегливо працюємо": Блінкен про конфіскацію російських активів на користь України

Про це він заявив під час спільної пресконференції із президенткою Молдови Майєю Санду, передає РБК-Україна.

"Ми наполегливо працюємо, щоби бути певними, що зможемо знайти шляхи доступу до суверенних активів Росії, які зараз заморожені переважно в Європі. Знову ж таки, я очікую, що найближчими тижнями та місяцями, безумовно, з боку G7 ми побачимо подальші кроки в цьому напрямку", - сказав Блінкен.

Також за словами держсекретаря США, Сполучені штати працюють разом із союзниками, аби надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

"Я впевнений, що ми також побачимо прогрес у цій сфері", - підкреслив він.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.

ЄС готує рішення про спрямування частини прибутку від заморожених російських суверенних активів на виробництво зброї для України з допомогою українських потужностей.