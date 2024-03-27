"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО": у Пентагоні прокоментували російську ракету, яка залітала в Польщу

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу – ми, звісно, не хотіли б цього бачити – але ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу", - наголосила вона щодо заяви Польщі про можливість ураження російських ракет, які прямують у напрямку країн Альянсу.

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Також речниця наголосила, що пріоритетом для США в цьому контексті залишається забезпечення України необхідним озброєнням.

"Як тільки ми отримаємо пакет з додатковим фінансуванням від Конгресу, ми продовжимо озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою", - сказала Сінгх.