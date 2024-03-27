"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО": у Пентагоні прокоментували російську ракету, яка залітала в Польщу
США захищатиме території НАТО, в тому числі від російських ракетних атак
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу – ми, звісно, не хотіли б цього бачити – але ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу", - наголосила вона щодо заяви Польщі про можливість ураження російських ракет, які прямують у напрямку країн Альянсу.
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Також речниця наголосила, що пріоритетом для США в цьому контексті залишається забезпечення України необхідним озброєнням.
"Як тільки ми отримаємо пакет з додатковим фінансуванням від Конгресу, ми продовжимо озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою", - сказала Сінгх.
- Під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент.
- Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою.
- У генштабі ЗС Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною.
- У Генштабі Польщі вважають, що ракета могла бути запрограмована навмисно, щоби порушити повітряний простір країни.
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