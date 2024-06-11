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Ми змусимо Росію заплатити за всі злочини, - фон дер Ляєн

11 червня, 2024 вiвторок
13:05
Війна з Росією Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що заморожені російські активи будуть направлені на відновлення та захист України

Зміст

Про це вона заявила під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

"Ми повинні забезпечити й надати Україні засоби для самозахисту. На торішній конференції з відновлення я сказала, що ми повинні перевести Україні заморожені російські активи. Зараз ми робимо це можливим відповідно до міжнародного законодавства і також зберігаючи стабільність фінансових ринків. Понад 1,5 млрд євро від цих фондів будуть вже доступні. Більш ніж 10% цих коштів спрямують на реконструкцію та відновлення, а також великий відсоток на захист України", - розповіла фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила на тому, що РФ має платити за всі свої злочини.

"Цього тижня на Саміті G7 ми будемо обговорювати те, як Україна може швидше отримати зиск від заморожених російських активів. Ми завжди повторювали, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за всі злочини. Зараз ми примусимо їх платити", - додала вона.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Єврокомісія
допомога Україні
Урсула фон дер Ляєн
відбудова України
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