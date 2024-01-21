На борту збитого над Азовським морем російського Іл-22 загинув його командир Клімов
Унаслідок ураження російського літака Іл-22 над Азовським морем 14 січня загинув командир Віктор Клімов. Він перебував на борту повітряного судна
Про це повідомив російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв.
"14 січня 2024 року під час виконання військового обов'язку героїчно загинув старший льотчик-випробовувач військової частини 27237 майор Клімов Віктор Іванович", - йдеться у справі Клімова.
Його батько - Іван Клімов був штурманом в ескадрильї в Тихорецьку.
Також цю інформацію підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22.
- Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки.
- Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ, зазначив, що російський літак Іл-22 точно не підніметься у повітря після тих пошкоджень, які отримав 15 січня над Азовським морем.
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