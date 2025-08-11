Нам треба або повне перемир'я, або ніякого, - військовий експерт Бадрак

Таку думку висловив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в етері Еспресо.

"Я висловлю свою суб'єктивну думку, але нам треба або повне перемир'я, або ніякого, бо Путін хоче лише там перемир'я, де йому важко (тобто у повітрі, - ред.). Мені болісно дізнаватися кожного дня майже після атак, що хтось загинув, хтось поранений і великі руйнування є. Але якщо брати на стратегічному вимірі, то нам не можна припиняти ці удари (по об'єктах на території РФ, - ред.) Треба тиснути, бити, бо там велика територія і сховати вони нічого не можуть", - сказав він.

Валентин Бадрак вважає, що конче необхідно завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії, аби відбити у ворога думку про агресію.

"Протиповітряна протиракетна оборона в них на всю територію Росії не діятиме. Там лише Московська область потужна, але це традиційно за часів Радянського Союзу. Але дістанемося і до Московської області, коли балістика у нас запрацює, то, в принципі, і туди ми дістанемося. Ось така думка. Тому наша сила в нашій витривалості. І якщо ми хочемо справді не віддалити просто нові бойові дії, нову війну, а завдати такого удару, щоб противник надовго припинив думки про агресію, то нам треба тут витримати та все ж таки не допустити оцих поступок для Путіна", - зауважив військовий експерт.