Нам треба або повне перемир'я, або ніякого, - військовий експерт Бадрак
Україні потрібне або повне перемир'я, або ніякого, адже Путін хоче перемир'я тільки там, де йому важко
Таку думку висловив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в етері Еспресо.
"Я висловлю свою суб'єктивну думку, але нам треба або повне перемир'я, або ніякого, бо Путін хоче лише там перемир'я, де йому важко (тобто у повітрі, - ред.). Мені болісно дізнаватися кожного дня майже після атак, що хтось загинув, хтось поранений і великі руйнування є. Але якщо брати на стратегічному вимірі, то нам не можна припиняти ці удари (по об'єктах на території РФ, - ред.) Треба тиснути, бити, бо там велика територія і сховати вони нічого не можуть", - сказав він.
Валентин Бадрак вважає, що конче необхідно завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії, аби відбити у ворога думку про агресію.
"Протиповітряна протиракетна оборона в них на всю територію Росії не діятиме. Там лише Московська область потужна, але це традиційно за часів Радянського Союзу. Але дістанемося і до Московської області, коли балістика у нас запрацює, то, в принципі, і туди ми дістанемося. Ось така думка. Тому наша сила в нашій витривалості. І якщо ми хочемо справді не віддалити просто нові бойові дії, нову війну, а завдати такого удару, щоб противник надовго припинив думки про агресію, то нам треба тут витримати та все ж таки не допустити оцих поступок для Путіна", - зауважив військовий експерт.
- Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
- Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
- Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.
- 11 серпня стало повідомлялось, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Біла Церква
