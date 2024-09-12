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Одна з найновіших моделей: Братчук про знищення винищувача РФ над Чорним морем

Оксана Ліховід
12 вересня, 2024 четвер
15:57
Війна з Росією Російський винищувач су-35

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів подробиці знищення російського винищувача Су-30СМ над Чорним морем

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Слава військовослужбовцям ГУР, які дійсно відзначилися важливою перемогою України в повітрі. Цей літак є дуже цінним, адже це одна з найновіших моделей у збройних силах РФ. Щодо подробиць, зверну увагу на інформацію від російських так званих військкорів, які поспішили заявити, що операція ГУР була невдалою: нібито 10 човнів із десантом було знищено. Цей десант начебто прямував до надводних об'єктів, розташованих в акваторії Чорного моря неподалік острова Зміїний, і був ліквідований, що, за їхніми словами, мало позитивні наслідки для Росії. До речі, росіяни також стверджували, що на човнах був ПЗРК. Однак, насправді все відбулося інакше", - зауважив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, літак Су-30СМ стоїть на озброєнні РФ з 2012 року - це досить нова модель. І саме з ПЗРК був збитий російський модернізований літак.

"Росіяни інформаційно наступили, так би мовити, на власні граблі. По-перше, ПЗРК спрацював, і літак дійсно збили. Спочатку інформація про те, що літак не повернувся на базу, не була підтвердженою. Відбулися пошукові роботи з використанням бойових гелікоптерів і вертольотів для евакуації після катастрофи. Біля мису Тарханкут була виявлена масляна пляма діаметром близько трьох кілометрів, а також уламки літака. Росіяни були змушені визнати, що Су-30СМ було знищено", - зазначив Братчук.

Речник Української добровольчої армії Південь також додав, що літак здійснював бойові пуски в напрямку острова Зміїний, який є частиною селища Біле Ізмаїльського району Одеської області.

"Операція ГУР була ретельно підготовлена і є унікальним випадком як для нинішньої війни, так і для сучасних воєн загалом", - наголосив Братчук. 

  • Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ.
  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1270 військових. Сили оборони ліквідували літак і 11 танків ворога.

Теги:
Новини
Крим
зброя
російська армія
ЗСУ
ГУР
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Чорне море
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