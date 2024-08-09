"Одна з найсильніших бригад": Forbes назвало підрозділ, що діє на Курщині

Про це повідомляє Forbes.

"На відео, яке поширили в соціальних мережах 7 серпня, видно танк Т-64БВ або Т-80БВ, машини розмінування УР-77, інженерну машину ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери американського виробництва "Страйкер", які проїжджають повз зайняту українську мінометну групу", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що лише 80-та десантно-штурмова бригада експлуатує таке поєднання колишньої радянської та американської техніки.

Журналісти підкреслюють, що участь 80-ї десантно-штурмової бригади в операції в Курській області підкреслює тільки її масштаб.

Крім цього, в операції задіяні ще дві бригади чисельністю до 2 тисяч військовослужбовців кожна: 22-га та 88-ма механізовані бригади.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

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7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії у Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.