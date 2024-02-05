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Ексклюзив

Охочих зайняти місце Залужного сьогодні небагато, - полковник СБУ Костенко

5 лютого, 2024 понедiлок
21:39
Війна з Росією Валерій Залужний

Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко повідомив, що сьогодні охочих очолити Генеральний штаб ЗСУ замість Валерія Залужного майже немає

Про це він розповів в етері Еспресо

"Якщо дійсно це станеться й Валерія Залужного відправлять у відставку, важливо розуміти, як буде діяти інша людина на цій посаді. За моєю інформацією охочих зайняти місце Головнокомандувача сьогодні небагато. Втім, Верховний Головнокомандувач й нова людина на цій посаді повинні розуміти, що відразу будуть вимагати результатів. Потрібно буде доводити, що його не дарма призначили на цю важливу посаду", - пояснив Костенко.

За словами Костенка, через провалену мобілізацію та затримку допомоги від партнерів дуже складно показувати результат на полі бою.

"Показати ж швидкі результати сьогодні буде важко, оскільки в умовах зменшення допомоги від партнерів й проваленої мобілізації складно показувати результат на полі бою. Всім зрозуміло, що без допомоги партнерів й мобілізаційного резерву, хто б не був призначений на посаду Головнокомандувача, досягти результату є складним завданням", - додав він.

  • 29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

  • Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

  • А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

  • 1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

  • Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента. 

  • 3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

  • Вже наступного дня Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Залужного.

Теги:
Відео
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Валерій Залужний
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