Охочих зайняти місце Залужного сьогодні небагато, - полковник СБУ Костенко

Про це він розповів в етері Еспресо



"Якщо дійсно це станеться й Валерія Залужного відправлять у відставку, важливо розуміти, як буде діяти інша людина на цій посаді. За моєю інформацією охочих зайняти місце Головнокомандувача сьогодні небагато. Втім, Верховний Головнокомандувач й нова людина на цій посаді повинні розуміти, що відразу будуть вимагати результатів. Потрібно буде доводити, що його не дарма призначили на цю важливу посаду", - пояснив Костенко.



За словами Костенка, через провалену мобілізацію та затримку допомоги від партнерів дуже складно показувати результат на полі бою.



"Показати ж швидкі результати сьогодні буде важко, оскільки в умовах зменшення допомоги від партнерів й проваленої мобілізації складно показувати результат на полі бою. Всім зрозуміло, що без допомоги партнерів й мобілізаційного резерву, хто б не був призначений на посаду Головнокомандувача, досягти результату є складним завданням", - додав він.

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вже наступного дня Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Залужного.