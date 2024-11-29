Patriot може працювати по бойових блоках "Орешника", - військовий експерт Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зауважив, що на місці падіння уламків "Орешника" були зафіксовані запчастини, що використовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах "Булава"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Чи була якась реакція з боку країн Заходу на випробування "Орешника"? Так, але не та, на яку розраховував Путін. Нідерланди нам передали три пускові системі ЗРК Patriot, що значно посилило протиракетну та протиповітряну оборону України. До речі, Patriot може працювати по бойових блоках "Орешника", або "Кедра" в українській класифікації. Також країни Заходу одностайно заявили, що не знизять темпи військово-технічної підтримки України", - зазначив військовий експерт.
За його словами, сьогодні, 29 листопада, розвідка Великої Британії заявила про те, що так званий "Орешник", скоріше за все, є робочою назвою ще проєкту РС-26, який більш відомий у російській класифікації як нездійснений ракетний проєкт, тому у 2011 році був припинений.
"На Заході прекрасно розуміють, з чим вони мають справу. Тим більше, що на місці падіння уламків "Орешника" були зафіксовані запчастини, що використовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах "Булава". Ці ракети стали на бойове чергування у 2012 році. Відповідно, про які новітні технології розповідає Путін - це запитання виключно до нього самого", - резюмував Дмитро Снєгирьов.
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