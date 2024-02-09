Політолог Рейтерович: підходи Сирського до ведення війни принципово не відрізняються від бачення Залужного

Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Якщо подивитися на всі висловлювання наших військових, багато хто це робив, знаєте, анонімно, бо вони не можуть висловлювати дуже сильно свою позицію, то вони взагалі в легкому шоці перебували, в тому сенсі, що у Сирського при всій повазі до нього і підтримці його на посаді головнокомандувача, в нього немає якогось альтернативного бачення того, як повинна розвиватися ситуація на полі бою. Тобто за великим рахунком, поставили людину, яка була в підпорядкуванні, але при цьому вона принципово не відрізняється, значною значною мірою принаймні у стратегічному такому сенсі, від тих підходів, які були у Залужного", - наголосив керівник політико-правових програм.

На його думку, президент України Володимир Зеленський не міг прокомунікувати з громадянами щодо звільнення Валерія Залужного.

"Коли ми пробираємо чисто військовий компонент і говоримо про призначення через призму якихось інших речей, а ці причини є суто політичними. Справа в тому, що громадяни України, згідно всіх опитувань і того, що ми побачили вчора у тих же соцмережах, вони ці політичні причини абсолютно не приймають, вони вважають їх шкідливими і такими, які не повинні мати місце під час війни. Якби у президента була хочаб однак реальна якась причина, яку б він зміг детально пояснити і розумів, що вона буде сприйнята більш-менш адекватна з боку громадян, він мабуть цю причину озвучив би. Оскільки у нього такої причини немає відставка відбулася в тому форматі, який ми вчора побачили", - підсумував Рейтерович.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.