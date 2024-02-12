Працював "патрульним" в окупантів: експравоохоронцю з Харківщини, який навів ракету на селище Гроза, оголосили другу підозру
ДБР повідомило про підозру у держзраді колишньому українському правоохоронцю, який допомагав росіянам під час окупації Куп'янська та разом з рідним братом навів ракету по кафе у селищі Гроза, де загинули 59 місцевих жителів
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому українському правоохоронцю, який під час окупації Куп’янська активно допомагав загарбникам", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, після початку російського повномасштабного вторгнення фігурант почав прислужувати росіянам та виконувати всі їхні вказівки. Правоохоронці встановили, що новим місцем роботи для нього стала окупаційна патрульна служба.
"Разом з військовими РФ він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим мешканцям, та навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам", - зазначає ДБР.
Встановлено, що за свою роботу фігурант отримував по 45 тис. російських рублів щомісяця.
Під час звільнення Куп’янська втік до підконтрольної росіянами території.
Колишньому правоохоронцю заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Зрадником був і рідний брат підозрюваного, кримінальне провадження відносно якого, за фактом державної зради, працівники ДБР скерували до суду у листопаді 2022 року.
У жовтні 2023 року обоє зрадників навели ракету по кафе у селищі Гроза, в наслідок чого загинули десятки мирних мешканців. Тоді СБУ також порушила проти них кримінальне провадження за цим фактом. Братам за державну зраду загрожує довічне позбавлення волі.
Що відомо про трагедію в Грозі
5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло щонайменше 50 людей, ще 6 отримали поранення. Рашисти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М".
Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.
Станом на 7 жовтня правоохоронці ідентифікували 48 загиблих. Фахівці відібрали зразки ДНК щонайменше 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків, на той час, проганяли через ДНК-комплекс АNDE.
Пізніше, 9 жовтня, стало відомо про 49 ідентифікованих тіл мешканців села Гроза.
10 жовтня поліція заявила, що кількість загиблих зросла до 53 людей. У цілому до поліції надійшло 22 заяви про безвісти зниклих в селі Гроза, з них 4 повідомлення не підтвердилися – люди знайшлися, 13 людей ідентифіковані серед вилучених тіл. Зниклими безвісти залишалися 5 людей. З 5 жовтня слідчі та криміналісти цілодобово працювали над встановленням осіб загиблих. За цей час проведено 288 ДНК-досліджень.
Правоохоронці встановили ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів. Як повідомляється, старший брат дізнався від місцевих, хто прийде на поминання, коли воно відбудеться та де саме. Він передав ці дані своїм російським керівникам, які й вирішили обстріляти цивільний об’єкт.
Криміналісти поліції ідентифікували тіла 59 місцевих жителів, які загинули внаслідок ворожого удару росіян 5 жовтня 2023 року по селищу Гроза Харківської області.
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