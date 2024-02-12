Працював "патрульним" в окупантів: експравоохоронцю з Харківщини, який навів ракету на селище Гроза, оголосили другу підозру

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому українському правоохоронцю, який під час окупації Куп’янська активно допомагав загарбникам", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, після початку російського повномасштабного вторгнення фігурант почав прислужувати росіянам та виконувати всі їхні вказівки. Правоохоронці встановили, що новим місцем роботи для нього стала окупаційна патрульна служба.

"Разом з військовими РФ він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим мешканцям, та навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам", - зазначає ДБР.

Встановлено, що за свою роботу фігурант отримував по 45 тис. російських рублів щомісяця.

Під час звільнення Куп’янська втік до підконтрольної росіянами території.

Колишньому правоохоронцю заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зрадником був і рідний брат підозрюваного, кримінальне провадження відносно якого, за фактом державної зради, працівники ДБР скерували до суду у листопаді 2022 року.

У жовтні 2023 року обоє зрадників навели ракету по кафе у селищі Гроза, в наслідок чого загинули десятки мирних мешканців. Тоді СБУ також порушила проти них кримінальне провадження за цим фактом. Братам за державну зраду загрожує довічне позбавлення волі.

Що відомо про трагедію в Грозі

5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло щонайменше 50 людей, ще 6 отримали поранення. Рашисти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М".

Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.

Станом на 7 жовтня правоохоронці ідентифікували 48 загиблих. Фахівці відібрали зразки ДНК щонайменше 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків, на той час, проганяли через ДНК-комплекс АNDE.

Пізніше, 9 жовтня, стало відомо про 49 ідентифікованих тіл мешканців села Гроза.

10 жовтня поліція заявила, що кількість загиблих зросла до 53 людей. У цілому до поліції надійшло 22 заяви про безвісти зниклих в селі Гроза, з них 4 повідомлення не підтвердилися – люди знайшлися, 13 людей ідентифіковані серед вилучених тіл. Зниклими безвісти залишалися 5 людей. З 5 жовтня слідчі та криміналісти цілодобово працювали над встановленням осіб загиблих. За цей час проведено 288 ДНК-досліджень.

Правоохоронці встановили ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів. Як повідомляється, старший брат дізнався від місцевих, хто прийде на поминання, коли воно відбудеться та де саме. Він передав ці дані своїм російським керівникам, які й вирішили обстріляти цивільний об’єкт.

Криміналісти поліції ідентифікували тіла 59 місцевих жителів, які загинули внаслідок ворожого удару росіян 5 жовтня 2023 року по селищу Гроза Харківської області.