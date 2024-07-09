"Путін готовий розглянути можливе перемир'я": ЗМІ опублікували лист Орбана до очільників ЄС щодо України
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Росії написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа із "резюме" його переговорів із диктатором Володимиром Путіним
Лист Орбана від 5 липня є в розпорядженні ЄП.
У листі він запевняє, що "не висував жодних пропозицій і не висловлював жодної думки від імені Європейської ради чи Європейського Союзу".
Орбан заявив, що ставлення Путіна до ситуації на лінії фронту "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".
"Путін жодним чином не згадав російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тис.солдатів. Тому (Путін. - ред.) був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню", – каже він.
Водночас за словами Орбана, Путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке "не слугуватиме передислокації та реорганізації українських сил".
Угорський прем’єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, "особливо п'ятий пункт документа". Ідеться про право вето гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів Росія хотіла бачити себе.
Також Москва, ідеться в листі, "готова обмінятись думками" стосовно так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії. Ця "пропозиція" передбачає проведення "мирних переговорів" між Україною та Росією і взагалі не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
Решту листа Орбан тезами про те, що "Європі потрібен мир" для економічного процвітання, а шанси на мир зменшуються "бо відсутній прямий діалог між сторонами".
"Час є вирішальним фактором у світлі інтенсифікації бойових дій і швидкого зростання людських жертв. Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше", – констатує він.
Орбан висловив думку, що США через виборчу кампанію не зможуть виявити "політичне лідерство" в цьому питанні, тому потрібно розглянути можливість запустити "європейську ініціативу".
- 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
- Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
- Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
- 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
- Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.
- 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
- 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.49 Купівля 40.49Продаж 41
- EUR Купівля 43.74Продаж 44.47
- Актуальне
- Важливе