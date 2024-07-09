"Путін готовий розглянути можливе перемир'я": ЗМІ опублікували лист Орбана до очільників ЄС щодо України

Лист Орбана від 5 липня є в розпорядженні ЄП.

У листі він запевняє, що "не висував жодних пропозицій і не висловлював жодної думки від імені Європейської ради чи Європейського Союзу".

Орбан заявив, що ставлення Путіна до ситуації на лінії фронту "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".

"Путін жодним чином не згадав російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тис.солдатів. Тому (Путін. - ред.) був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню", – каже він.

Водночас за словами Орбана, Путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке "не слугуватиме передислокації та реорганізації українських сил".

Угорський прем’єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, "особливо п'ятий пункт документа". Ідеться про право вето гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів Росія хотіла бачити себе.

Також Москва, ідеться в листі, "готова обмінятись думками" стосовно так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії. Ця "пропозиція" передбачає проведення "мирних переговорів" між Україною та Росією і взагалі не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Решту листа Орбан тезами про те, що "Європі потрібен мир" для економічного процвітання, а шанси на мир зменшуються "бо відсутній прямий діалог між сторонами".

"Час є вирішальним фактором у світлі інтенсифікації бойових дій і швидкого зростання людських жертв. Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше", – констатує він.

Орбан висловив думку, що США через виборчу кампанію не зможуть виявити "політичне лідерство" в цьому питанні, тому потрібно розглянути можливість запустити "європейську ініціативу".