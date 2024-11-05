Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ навчає військових КНДР на Курщині застосовувати дрони різних типів

РФ навчає військових КНДР на Курщині застосовувати дрони різних типів

Дар'я Куркіна
5 листопада, 2024 вiвторок
15:29
Війна з Росією армія КНДР

Російські окупанти навчають північнокорейських військових та офіцерів застосовувати дрони різних типів у бою, зокрема FPV і "Ланцети"

Зміст

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

"Росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Будуть застосовувати в бою. Каендеерівці в російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів"", - написав він.

Водночас Коваленко додав, що ворог у подальшому планує направити в Пхеньян російських інструкторів БПЛА, аби тренувати північнокорейських військових у їхній країні.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада повідомлялось, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
безпілотник
Військові новини
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
Читайте також:
Shahed-136
Автор Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
Армія РФ атакувала Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові є постраждалі
Наталія Поклонська
Автор Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
Сі Цзіньпін літак
Автор Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
У Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, - Портников
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 листопада
16:32
Оновлено
Google - ілюстративне фото
ЦПД заявив, що Google опублікував супутникові знімки з обороною України. У компанії кажуть, що карти старі
16:29
Південна Корея оштрафувала Meta на $15,7 млн через збір конфіденційних даних
16:14
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу хоче запропонувати "мільйони доларів" та вихід з Гази представникам ХАМАСу за звільнення заручників, - ЗМІ
16:08
знищений російський танк Т-72
З початку року Сили оборони вивели з ладу 102 танкові батальйони РФ
16:05
OPINION
Кримінальні дрова: для чистого феодалізму бракує хіба подимного або подушного
16:00
вибори в США
Вибори в США: у штатах відкрилися перші виборчі дільниці
15:53
Україна Польща
Віцепрем'єр Польщі Гавковський заявив, що Зеленський намагається втягнути його країну у війну. У ЦПД відреагували
15:50
Live
вибори у США
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
15:44
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли село на Харківщині: двоє загиблих
15:44
щеплення вакцинація
ЮНІСЕФ передав Україні 270 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії
15:40
За найкраще висвітлення війни в літературі й мистецтві: оголосили лауреатів Премії Богдана Хмельницького
15:37
Ексклюзив
фортифікаційні споруди
Дніпропетровщина в критичному стані, а про фортифікаційні споруди дуже мало інформації, - депутатка облради Немченко
15:27
Оновлено
опалення
По всій країні, окрім Херсонщини, стартував опалювальний сезон
15:18
Вийшов трейлер новорічної комедії "Потяг у 31 грудня", саундтреком стала пісня Klavdia Petrivna
15:16
повінь в Іспанії
Повінь в Іспанії: щонайменше 217 жертв, в аеропорту Барселони перенесли авіарейси, зупинено приміське залізничне сполучення
14:40
До Українського легіону, який формують у Польщі, подали заявки понад 500 українців з 30 країн
14:33
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя: 6 людей загинули, кількість поранених зросла до 23
14:29
Міністерство фінансів
Мінфін за 10 місяців залучив до держбюджету майже 500 млрд грн від продажу державних облігацій
14:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Чому російська пропаганда активізувалася саме зараз
13:57
До сервісу е-Підприємець додали 5 нових послуг
13:56
негода, леп
Без світла другу добу: в Маріуполі через негоду знеструмлені 30 трансформаторних підстанцій
13:55
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що Санду не може вважатися президентом Молдови
13:43
"ППО – це, можна сказати, курорт": актор Олег Іваниця розповів, чим займається у війську
13:32
путін літак
Путін і Макрон не приїдуть на кліматичний саміт COP29 в Азербайджан, - Euro News
13:31
дерев'яний супутник
У космос запустили перший у світі дерев'яний супутник
13:23
"Жінка у протигазі", Бенксі
У заповіднику Києво-Печерської лаври експонуватимуть графіті Бенксі, яке хотіли вкрасти у Гостомелі
13:11
Субсидії та пільги: уряд запускає програму зимової підтримки українців
13:05
Анонс
Зустріч "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024 у Києві
Військові письменники зберуться на резиденцію "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024
12:57
КНУ ім. Шевченка
У КНУ ім. Т. Шевченка обмежать використання Telegram на службових пристроях
12:53
На фронті загинув харківський барабанщик гуртів "Заводь" і Soom Микола Amorth Состін
12:51
Дональд Трамп і Найджел Фарадж
"Час піти пограти в гольф": друг Трампа Найджел Фарадж на випадок його поразки закликав Гарріс "бути великодушною"
12:47
Ексклюзив
Росіяни чекають морозів, щоб завдати масованого ракетного удару, - експерт з авіації Романенко
12:46
ЗСУ генштаб війна з Росією
РФ віддає перевагу Донецькому напрямку: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:45
Збройні сили України
Уряд погодив надання фінансової держпідтримки підприємствам ОПК
12:33
Однокласник Володимира Івасюка Валерій Маначинський презентував книжку про шкільні роки музиканта
12:32
електросамокати
Окупанти використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій на Харківщині, - 3-тя штурмова
12:18
Анонс
Медіадні-2024: афіша
Медіадні-2024: у Києві відбудеться конференція про виклики і тенденції в медіапросторі
12:15
погода, хмарність, туман, осінь
Від -3 °C до +13 °C: Наталка Діденко поділилася прогнозом на 6 листопада
12:08
Трьом експосадовцям часів Януковича оголосили вироки у справі про події 2010 року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV