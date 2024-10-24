"РФ поширює нестабільність": Боррель відреагував на відправку військ КНДР на війну проти України

Про це інформує пресслужба ЄС.

Боррель заявив, що ЄС "глибоко стурбований повідомленнями про те, що КНДР відправляє війська для участі в незаконній агресивній війні Росії проти України".

"Це було б серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі найфундаментальніших принципів Статуту ООН. Це був би односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру і безпеки. Цей розвиток подій також ще раз ілюструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні та в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

ЄС також засуджує поглиблення військового співробітництва та передачі озброєнь між КНДР і Росією, оскільки це порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН. Таке співробітництво, за словами Борреля, сигналізує про те, що попри заяви, РФ "не є щиро зацікавленою у справедливому, всеосяжному та довготривалому мирі", а навпаки, посилює ескалацію.

"ЄС закликає КНДР припинити надавати підтримку незаконним військовим зусиллям Росії. (...)Триваюча підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України ілюструє, наскільки тісно пов'язана європейська безпека з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, в тому числі щодо реагування", - підсумував Боррель.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну.

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на полігонах РФ, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни. Зокрема, 23 жовтня їхню появу зафіксували на Курщині.