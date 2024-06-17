РФ вдарила по одному з корпусів відпочинкового комплексу в Харкові

Спершу про вибухи у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється - чи це передмістя, чи околиця Харкова", - написав він.

Уже пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог 23:50 вдарив по Київському району міста.

Так, унаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Інформація про постраждалих не надходила. Наразі триває огляд території.