РФ вдарила по одному з корпусів відпочинкового комплексу в Харкові
Увечері 16 червня російська окупаційна армія завдала удару по одному з корпусів відпочинкового комплексу в Харкові. Через це є пошкодження будівлі
Спершу про вибухи у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється - чи це передмістя, чи околиця Харкова", - написав він.
Уже пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог 23:50 вдарив по Київському району міста.
Так, унаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Інформація про постраждалих не надходила. Наразі триває огляд території.
- 16 червня РФ обстріляла село Піски-Радьківські Борівської СТГ на Ізюмщині, серед постраждалих вагітна жінка та дитина.
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