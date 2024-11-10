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Війна з Росією: хроніка
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РФ зібрала 50 тис. військових, аби повернути території Курщини, - NYT

Катерина Ганжа
10 листопада, 2024 неділя
15:19
Війна з Росією Курська область

Росія зібрала 50 тисяч військових, включаючи солдатів КНДР, які готуються розпочати наступ, спрямований на повернення територій, захоплених Україною в Курській області РФ

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Про це пише The New York Times із посиланням на американських та українських посадовців. 

Зазначається, що українські військові зайняли значні території майже не зустрічаючи опору. Втім Росія повільно повертає ці здобутки й тепер, схоже, готова провести набагато масштабнішу операцію.

За даними американських офіційних осіб, росіяни активно обстрілюють українські позиції ракетами та артилерією. Водночас вони ще не розпочали масштабного наступу на цьому напрямку.

Наразі солдати Північної Кореї тренуються разом із російськими військами в крайній західній частині Курська. Українські офіційні особи кажуть, що наступ за участі військових КНДР може відбутися найближчими днями. 

Українські офіційні особи заявили, що Москва поставила північнокорейським військам кулемети, снайперські гвинтівки, протитанкові ракети та реактивні гранатомети.

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За словами американських посадовців, Росія навчає солдатів КНДР артилерійській стрільбі, базовій піхотній тактиці та, що особливо важливо, розчищенню окопів. Ця підготовка свідчить про те, що принаймні частина північнокорейських сил буде задіяна у лобових атаках на українські оборонні позиції.

Американські офіційні особи вважають, що українські війська буде важко витіснити, а російські та північнокорейські війська, ймовірно, зазнають великих втрат, подібних до тих, яких зазнала Росія на сході України. Американські та британські військові аналітики оцінюють кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців у середньому в понад 1200 осіб на день.

З усім тим, якщо Росія набере обертів, вона може не зупинитися на своєму кордоні, а спробувати відтіснити українські війська ще далі, зазначають у виданні.

За словами представників американського оборонного відомства, незрозуміло, чи дасть уряд Північної Кореї дозвіл своїм військам на проведення тривалих операцій в Україні, чи вони призначені лише для контрнаступу на Курщині. 

Деякі американські чиновники вважають, що Північна Корея може віддати наказ своїм військам зупинитися на кордоні.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
російська армія
окупанти
Курськ
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