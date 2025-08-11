Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію перед зустріччю Трампа і Путіна, - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Згідно з повідомленням, кремлівська пропаганда намагатиметься дискредитувати переговорний процес, поширюючи маніпулятивні наративи про нібито небажання України домовлятися про мир, затягування перемовин та висування "нереалістичних" вимог.

Також ЦПД очікує активного просування меседжів про нібито несуб’єктність України, доля якої начебто вирішується Путіним і Трампом.

Окремо поширюватимуться тези про те, що Європа не здатна гарантувати безпеку без Росії, а світову стабільність можуть забезпечити лише Москва і Вашингтон. Кремль також просуватиме наративи про "остаточну втрату" Україною суверенітету та її повну залежність від західних партнерів, які нібито змушують воювати "до останнього українця" для забезпечення інтересів своїх держав.

ЦПД також прогнозує посилення спроб Росії спровокувати розкол між Україною та США, а також між Україною - ЄС та США - ЄС.

У фокусі пропаганди буде й дискредитація американських санкцій — з меседжами про їхню нібито неефективність та шкоду для економік США і ЄС.

"Подібними діями Росія намагатиметься перехопити ініціативу в політичному діалозі, зруйнувати міжнародну солідарність із Києвом та стимулювати внутрішній тиск на українське керівництво", - пояснили в ЦПД.

Ще один напрям — дискредитація процесу обміну військовополоненими. На тлі паузи в обмінних процесах Росія вже поширює фейкові заяви, постановочні звернення та маніпулятивні інтерв’ю нібито від імені українських полонених, в яких йтиметься про "виключення зі списків", "відмову української сторони забирати своїх" або "непрозорість переговорів".

Очікується, що ці інформаційні атаки посиляться, зокрема через апеляції до родин полонених та спроби спровокувати суспільне невдоволення.

"Імовірно, ця тенденція посилиться. Ворог продовжить запускати в інформаційний простір брехливі меседжі про нібито "вибірковий підхід України" чи "відсутність політичної волі до обміну", що має сформувати у суспільстві хибне враження про позицію української влади", - підсумували в ЦПД.