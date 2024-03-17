Росіяни - це не нація, а імперська ідентичність. Пояснює філософ Кебуладзе
Росіяни хочуть війни, а Росія - це зло. Країнам цивілізованого світу потрібно це зрозуміти, щоб вижити. Вони самі себе вбивають у нескінченних війнах, які РФ веде не припиняючи
Таку думку висловив філософ, письменник, перекладач Вахтанг Кебуладзе в етері телеканалу "Еспресо".
"Це не політична нація, а імперська ідентичність, яка інакше, окрім як у стані постійної перманентної війни, існувати не може. Росіяни хочуть війни, це їхній спосіб існування. Росія - це зло. Сподіваюсь, що дедалі більше громадян України це усвідомлюють. Ми маємо навчитися це доносити міжнародним партнерам. Вони начебто нас підтримують, але ще не можуть сказати, що Росія - зло і пекло на землі, яке треба якось долати. Ба більше, це потрібно для того, щоб вони вижили, бо самі ж себе вбивають у нескінченних війнах, які РФ веде не припиняючи", - зазначив він.
Українцям потрібно почати з себе, щоб деконструювати "російську імперію" і у власній свідомості, в Україні, і по всьому світу, зрештою в РФ. Це запорука виживання самих росіян, каже Кебуладзе.
"Нам потрібно почати з себе. Багато російського залишилося в українських містах, в культурі. Треба позбутися цього пекла і зрозуміти, що це пекло. Це саме те, що нас руйнує. Наша перемога - єдина можливість початку лікування "імперської хвороби", від якої мають вилікуватись насамперед самі росіяни, аби вижити й не бути загрозою для всього світу. Сподіваємось, що лідери цивілізованих держав уже розуміють. Риторика французького президента Макрона змінилась від "почути Путіна" до "ми готові надсилати війська в Україну". Сподіваємось, що інші лідери цивілізованого світу також зрозуміють, що РФ треба разом перемогти і лікувати", - додав він.
Читайте також: У Росії палять виборчі скриньки. Медведєв вважає це держзрадою
За його словами, закінчення війни з Росією є великим оптимізмом сьогодення. Адже війна з цією країною триває століттями. Якщо вона закінчиться, ми матимемо справу з іншою політичною реальністю.
"Сподіваюсь, що війна закінчиться ще за мого життя, але це означатиме, що РФ не буде. А якщо її не буде, то ми матимемо справу з іншою політичною реальністю, яку сьогодні навряд чи можемо уявити. Ми маємо перемогти в цій жахливій війні. Перемога означатиме відсутність такої проблеми, як РФ, у будь-якому значенні. Ми не нацисти, на відміну від росіян, і не закликаємо до вбивства та знищення. Ми хочемо лише одного - деконструкції російської імперії, з усіма її складовими. Наша мета, щоб на території РФ нарешті виникли політичні утворення, в яких люди можуть жити вільно. Але що це будуть за утворення, ми не знаємо", - сказав філософ.
Українці ніколи не повинні дозволяти, щоб щось російське було на їхній землі, зауважив Кебуладзе.
"Ми маємо вивчати Росію, в тому числі її літературу, так зване російське мистецтво, але завжди маємо розуміти, що наражаємося на шалений ризик захворіти на це. Як зберегти цей баланс - це інше питання. Але ми ніколи не маємо дозволяти, щоб щось російське було на українській землі суб'єктним - чи то мова, чи література, культура, політика тощо", - додав він.
- Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.
- 15 березня президент Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь "привітав" президента Росії Володимира Путіна з перемогою на цьогорічних так званих виборах.
- Представник Британії в ОБСЄ, генсек та Рада Безпеки ООН засудили проведення фейкових виборів Путіна на ТОТ України, назвавши їх незаконними.
- ЄС і 55 країн підписали спільну заяву про засудження псевдовиборів президента РФ на ТОТ України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе