Росіяни - це не нація, а імперська ідентичність. Пояснює філософ Кебуладзе

Таку думку висловив філософ, письменник, перекладач Вахтанг Кебуладзе в етері телеканалу "Еспресо".

"Це не політична нація, а імперська ідентичність, яка інакше, окрім як у стані постійної перманентної війни, існувати не може. Росіяни хочуть війни, це їхній спосіб існування. Росія - це зло. Сподіваюсь, що дедалі більше громадян України це усвідомлюють. Ми маємо навчитися це доносити міжнародним партнерам. Вони начебто нас підтримують, але ще не можуть сказати, що Росія - зло і пекло на землі, яке треба якось долати. Ба більше, це потрібно для того, щоб вони вижили, бо самі ж себе вбивають у нескінченних війнах, які РФ веде не припиняючи", - зазначив він.

Українцям потрібно почати з себе, щоб деконструювати "російську імперію" і у власній свідомості, в Україні, і по всьому світу, зрештою в РФ. Це запорука виживання самих росіян, каже Кебуладзе.

"Нам потрібно почати з себе. Багато російського залишилося в українських містах, в культурі. Треба позбутися цього пекла і зрозуміти, що це пекло. Це саме те, що нас руйнує. Наша перемога - єдина можливість початку лікування "імперської хвороби", від якої мають вилікуватись насамперед самі росіяни, аби вижити й не бути загрозою для всього світу. Сподіваємось, що лідери цивілізованих держав уже розуміють. Риторика французького президента Макрона змінилась від "почути Путіна" до "ми готові надсилати війська в Україну". Сподіваємось, що інші лідери цивілізованого світу також зрозуміють, що РФ треба разом перемогти і лікувати", - додав він.

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За його словами, закінчення війни з Росією є великим оптимізмом сьогодення. Адже війна з цією країною триває століттями. Якщо вона закінчиться, ми матимемо справу з іншою політичною реальністю.

"Сподіваюсь, що війна закінчиться ще за мого життя, але це означатиме, що РФ не буде. А якщо її не буде, то ми матимемо справу з іншою політичною реальністю, яку сьогодні навряд чи можемо уявити. Ми маємо перемогти в цій жахливій війні. Перемога означатиме відсутність такої проблеми, як РФ, у будь-якому значенні. Ми не нацисти, на відміну від росіян, і не закликаємо до вбивства та знищення. Ми хочемо лише одного - деконструкції російської імперії, з усіма її складовими. Наша мета, щоб на території РФ нарешті виникли політичні утворення, в яких люди можуть жити вільно. Але що це будуть за утворення, ми не знаємо", - сказав філософ.

Українці ніколи не повинні дозволяти, щоб щось російське було на їхній землі, зауважив Кебуладзе.

"Ми маємо вивчати Росію, в тому числі її літературу, так зване російське мистецтво, але завжди маємо розуміти, що наражаємося на шалений ризик захворіти на це. Як зберегти цей баланс - це інше питання. Але ми ніколи не маємо дозволяти, щоб щось російське було на українській землі суб'єктним - чи то мова, чи література, культура, політика тощо", - додав він.