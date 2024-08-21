Російський генерал Лапін перед наступом ЗСУ на Курщину розпустив раду оборони області, послабивши кордон, - WSJ 

Про це пише The Wall Street Journal посилаючись на представника спецслужб РФ.

Як зазначає видання, Лапін не сам "відчинив ворота" для наступу на Курщину - він зіткнувся з критичною нестачею людей на цьому напрямку. WSJ пише, що його помилка є типовою для вищого керівництва, яке часто відірване від реалій на полі бою.

Невідомо, чи допомогла б розпущена генералом Лапіним міжвідомча рада, яка відповідала за безпеку на Курщині. Однак, як пише видання, без такого централізованого органу зусилля РФ витіснити українську армію з території Росії є "хаотичними та неефективними".

До того ж WSJ зазначає, що Лапін знав про пересування військ поблизу кордону, але він не став посилювати оборонні лінії або встановлювати міни, як це було перед українським контрнаступом влітку 2023 року.

"Коли українські війська зайшли на територію між Україною і РФ, вони не зустріли жодного опору, а всередині Росії не було сил територіальної оборони, які б допомогли їх сповільнити. Першими їх зустріли строковики з 488 мотострілецького полку та 144 мотострілецької бригади, які не мали б воювати", - йдеться у матеріалі.

WSJ також зауважило, що Лапін очолював угруповання військ РФ на Харківщині у вересні 2022 року, коли ЗСУ за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область.

Про Олександра Лапіна

Олександр Лапін був командувачем військ Центрального військового округу з 22 листопада 2017 року. Зокрема, командував захопленням Сєвєродонецька та Лисичанська, які зазнавали жорстоких бомбардувань російських окупантів під час штурму.

Після успішної наступальної операції Збройних Сил України в Харківській області, а також звільнення Лиману на Донеччині, Лапіна почав жорстко критикувати Кадиров, який закликав зняти генерала з командної посади. З ним публічно погоджувався Пригожин.

Наразі Лапін очолює ленінградський військовий округ.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією".

В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.