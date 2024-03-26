"СДПН грає на руку Росії": німецькі історики розкритикували політику партії Шольца щодо України
Німецькі історики написали листа канцлеру Олафу Шольцу про помилки у відносинах з Путіним, які "суттєво послаблюють німецьку безпекову політику і грають на руку Росії"
Колективне звернення науковців публікує Bild.
Підписи під ним поставили вчені, які, як і сам Олаф Шольц, перебувають у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН). Серед них Генріх Август Вінклер, Мартіна Вінклер, Дірк Шуман, Габріеле Лінгельбах та Ян К. Берендс.
"Ми зі зростаючим занепокоєнням спостерігаємо за позиціюванням СДПН щодо агресивної війни Росії проти України, — пишуть історики. — Аргументи та обґрунтування все більш довільні, безладні та часто фактично невірні".
Вони зазначають, що "координація з союзниками" у Німеччини "недостатня" і Путін "розцінить це лише як заклик до дії".
Учені вважають "непотрібним" пояснювати, "чого Німеччина точно не зробить для підтримки України". "Коли канцлер і партійні лідери проводять червоні лінії не для Росії, а лише для німецької політики, вони суттєво послаблюють німецьку безпекову політику і грають на руку Росії".
Історики впевнені, що СДПН схильна до "вкрай небезпечного заперечення реальності". Путін припинить війну лише "якщо протиставити йому необхідну силу". У СДПН цього ще не зрозуміли, вважають автори. "Всередині СДПН відсутній чесний аналіз помилок політики щодо Росії останніх десятиліть", - пишуть вони, вказуючи на відсутність розслідування "зв'язків різних товаришів з російськими інтересами та помилкової енергополітики", яка призвела Німеччину "до фатальної залежності від Москви".
- 22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що кільцевий обмін зброєю у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю.
- 9 березня голова МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон може бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus. Також він запропонував в додаток до німецьких ракет передати додаткові ракети Storm Shadow.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.
- 15 березня Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної ракетної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
- Цього ж дня стало відомо, що ключовою причиною, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з унікальною секретною системою наведення цілей.
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