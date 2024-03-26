"СДПН грає на руку Росії": німецькі історики розкритикували політику партії Шольца щодо України

Колективне звернення науковців публікує Bild.

Підписи під ним поставили вчені, які, як і сам Олаф Шольц, перебувають у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН). Серед них Генріх Август Вінклер, Мартіна Вінклер, Дірк Шуман, Габріеле Лінгельбах та Ян К. Берендс.

"Ми зі зростаючим занепокоєнням спостерігаємо за позиціюванням СДПН щодо агресивної війни Росії проти України, — пишуть історики. — Аргументи та обґрунтування все більш довільні, безладні та часто фактично невірні".

Вони зазначають, що "координація з союзниками" у Німеччини "недостатня" і Путін "розцінить це лише як заклик до дії".

Учені вважають "непотрібним" пояснювати, "чого Німеччина точно не зробить для підтримки України". "Коли канцлер і партійні лідери проводять червоні лінії не для Росії, а лише для німецької політики, вони суттєво послаблюють німецьку безпекову політику і грають на руку Росії".

Історики впевнені, що СДПН схильна до "вкрай небезпечного заперечення реальності". Путін припинить війну лише "якщо протиставити йому необхідну силу". У СДПН цього ще не зрозуміли, вважають автори. "Всередині СДПН відсутній чесний аналіз помилок політики щодо Росії останніх десятиліть", - пишуть вони, вказуючи на відсутність розслідування "зв'язків різних товаришів з російськими інтересами та помилкової енергополітики", яка призвела Німеччину "до фатальної залежності від Москви".