Ще у 2014 українська нація зруйнувала головну ідею Путіна, - дослідник Магалецький

Про це в етері Еспресо розповів дослідник геостратегії, засновник Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецький.

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, то ще тоді українська нація зруйнувала головну ідею Путіна - створення Євразійського Союзу. Це історичне досягнення. Оскільки Революція Гідності це не тільки про Україну, а й про майбутнє Європи. У Путіна була ідея створення Євразійського Союзу і тоді Янукович мав під цим підписатись. Тоді Вірменія навіть підписала такий договір, яка сьогодні вже також зробила розворот і повертається до західної цивілізації, частиною якої вони завжди були. Також у цьому союзі були Білорусь й Казахстан. Фактично, Путін хотів відновити СРСР. Цього не сталось. Митний союз мав стати одним з елементів цього економічного пазла", - пояснив Магалецький.

Дослідник наголосив, що результатом цієї війни має стати існування України, або Росії. Оскільки Росія ніколи не погодиться на існування незалежної України.

"В результаті цієї війни або Україна збереже свій суверенітет й субʼєктність, або їх збереже Росія. Тут вибору немає. Можуть бути паузи, втім, іншої ситуації тут бути просто не може. Оскільки, варто розуміти, що існування незалежної України є екзистенційною загрозою для цієї імперії. Якщо вони визнають існування незалежної й суверенної України, то вони перестануть існувати як імперія", - підсумував він.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж.

