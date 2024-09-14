Скільки ще протримається Росія без повної мобілізації: пояснення Буданова

З такою заявою виступив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов із посиланням на секретні російські дані, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"2025-й рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го - він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, - це горизонт від 30-ти років, - випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть", - сказав очільник української воєнної розвідки на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13-14 вересня 2024 року.

Буданов зазначив, що Росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

За його словами, наразі РФ правильно бореться з погіршенням економічної ситуації, тому що розуміє, що триває спад, який уже відчутний і болючий.

"Але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль", - додав Буданов.

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На думку начальника ГУР, у Росії дедалі гостріше звучить питання недобору в армію.

"У цей період (влітку наступного 2025 року - ред.) вони зіштовхнуться з дилемою - або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним", - зазначив очільник української воєнної розвідки.

Генерал вважає, що втома від війни в Росії існує, хто б що не говорив, бо війна вже торкнулася великого прошарку населення РФ.

Буданов сказав, що росіяни відверто радіють, що агресор уже зміг захопити понад 30% нашої держави, а також влаштовує висока заробітна плата в російській армії. Однак кількість добровольців скорочується, що призвело до зростання одноразових виплат при підписанні контракту вже до 2 млн грн.

Очільник ГУР Міноборони додав, що на соціально-психологічний стан населення також вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на територію Росії, вглиб неї.

"Це змінило світогляд (росіян - ред.). До цього все російське населення жило в парадигмі, що, хай там що, ми дуже потужна країна, ми найсильніші у світі... І ось із першими вибухами, скажімо так, у Москві та територією Російської Федерації і так далі, цей міф було зруйновано", - пояснив Буданов.

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Посилаючись на отримані його підлеглими секретні російські документи, зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави - США і Китай, а місця РФ там не буде. Такими є занепокоєння російського військового командування, наголосив генерал.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", - підсумував Буданов.