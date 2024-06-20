Підрозділи перенавчають новачків після навчальних центрів через радянщину в системі підготовки, треба реформувати підходи, - ветеран війни Симороз
Ветеран російсько-української війни, громадський і політичний активіст Олег Симороз наголошує, що стандарти, по яких зараз навчають рекрутів, є застарілими
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Рекрутингові центри себе гідно зарекомендували - це не якесь ноу-хау, це стандарти НАТО, до яких ми прагнемо, до яких ми переходимо. І наші бригади, котрі перейшли до стандартів НАТО, зокрема бригада спеціально призначена Національної гвардії "Азов", давно діють за такою системою рекрутингу. Система, безперечно, себе позитивно зарекомендувала", - наголосив Симороз.
За його словами, чинна система підготовки мобілізованих у Збройних силах України є пережитком радянського минулого, де після навчання рекрути не готові до виконання бойових завдань.
"Вибачте, ви непродуктивно, дуже м'яко кажучи, використовуєте цей час і навчання базовим якимись навичками. Якщо ти далі потрапляєш в адекватну бригаду, де командири бережуть особовий склад, то тебе потім треба перенавчати, заново вчити й фактично два місяці ти викинув незрозуміло куди. Потім у нормальних бригадах ти вже стоїш на посаді й тобі мали ставити задачу, але тебе банально ще довчати треба. Тому, безперечно, треба переходити на цю систему і, знаєте, поки що це розмови. Потрібно реформувати мобілізаційні процеси, підходи до навчання, а не просто красиво говорити про рекрутинг, бо говорять красиво, а паралельно роблять такі речі", - наголосив ветеран російсько-української війни.
Довідково. Олег Симороз - український ветеран війни, громадський і політичний активіст, який воював у складі 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Під час бойових дій на Донеччині втратив обидві ноги. Після тривалого лікування та навчання ходити на протезах повернувся до активного громадського життя.
- 11 червня Міністерство оборони України запустило сайт "Будь собою", на якому можна самостійно обрати професію для служби в армії. У період з 11 по 14 червня у межах рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали понад 2,4 тисячі резюме від охочих служити в українській армії.
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