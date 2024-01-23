Типовий популізм: дипломат Огризко про заяву Трампа щодо припинення війни в Україні

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Трамп - видатний популіст усіх часів та народів, тобто це людина, яка в цьому живе, тому він і подобається, пропонуючи безглузді розв'язання складних питань. Як можна говорити, що за 24 години він припинить війну між Україною і Росією? Хіба що почне бомбардувати Кремль і тоді там зрозуміють, що треба зупинятися. Але я сумніваюся, що Трамп це зробить. Чи він думає, що Україна погодиться віддати 20% своєї землі окупантам, продемонструвавши, що міжнародне право нікому не потрібне?" – прокоментував дипломат.

За його словами, така риторика працює виключно на середньостатистичного виборця, який мало що розуміє у світовій політиці або взагалі не розуміє про що йдеться. А коли такому виборцю говорять, що швидко все вирішиться і не буде потрібно з його кишені брати жодного долара на допомогу, то таке подобається, тим більше коли зараз у США є певні проблеми з кордоном.

"Аби припинити потік нелегальних мігрантів з півдня США, потрібні гроші. Безумовно можна спокійно протипоставити необхідність виділення кількох десятків мільярдів доларів на облаштування стіни з Мексикою, ніж на допомогу якійсь Україні, яка для багатьох американців на відстані Місяця. Думаю, що це типовий та виключний популізм, а Трамп – популіст №1 у США", - підкреслив Володимир Огризко.