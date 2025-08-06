Трамп й країни НАТО не готові блокувати російські танкери з нафтою, - експерт з енергетики Омельченко
НАТО та США не готові жорстко діяти проти російських танкерів з нафтою і блокувати їх в портах
Про це в етері Еспресо директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко
"Росія продемонструвала, що буде захищати свої танкери в Балтійському морі. До прикладу, Естонія хотіла затримати російський танкер з нафтою, коли ж російські літаки почали супроводжувати ці танкери, в Таллінні відмовились від цієї ідеї. На мій погляд, ані Трамп, ані країни НАТО не готові сьогодні до жорстких дій щодо блокування російських танкерів з нафтою. Без цього надіятись на слова і якісь списки немає сенсу. Російські танкери й так не заходять в порти США та ЄС. Ці танкери заходять в порти країн, які не мають санкцій. Між іншим, Китай, Індія, багато африканських країн й Туреччина не мають санкцій й тому російські танкери спокійно пересуваються по морях й океанах. Вони будуть це робити й далі, поки дійсно не будуть заблоковані в Чорноморських та Балтійських протоках", - пояснив Омельченко.
Експерт зауважив, що ще два роки тому у ЄС планували й говорили про блокування російських танкерів з нафтою у власних портах, втім, сьогодні у цьому напрямку нічого не зроблено.
"Два роки тому у ЄС говорили про блокування Данські протоки для російських танкерів з нафтою. Сьогодні нічого не зроблено, оскільки, у ЄС зрозуміли, що не готові до жорсткого протистояння на морях з Росією", - додав він.
- Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
- Згодом у Reuters повідомили, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа.
- Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.
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