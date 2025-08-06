Трамп й країни НАТО не готові блокувати російські танкери з нафтою, - експерт з енергетики Омельченко

Про це в етері Еспресо директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко



"Росія продемонструвала, що буде захищати свої танкери в Балтійському морі. До прикладу, Естонія хотіла затримати російський танкер з нафтою, коли ж російські літаки почали супроводжувати ці танкери, в Таллінні відмовились від цієї ідеї. На мій погляд, ані Трамп, ані країни НАТО не готові сьогодні до жорстких дій щодо блокування російських танкерів з нафтою. Без цього надіятись на слова і якісь списки немає сенсу. Російські танкери й так не заходять в порти США та ЄС. Ці танкери заходять в порти країн, які не мають санкцій. Між іншим, Китай, Індія, багато африканських країн й Туреччина не мають санкцій й тому російські танкери спокійно пересуваються по морях й океанах. Вони будуть це робити й далі, поки дійсно не будуть заблоковані в Чорноморських та Балтійських протоках", - пояснив Омельченко.

Експерт зауважив, що ще два роки тому у ЄС планували й говорили про блокування російських танкерів з нафтою у власних портах, втім, сьогодні у цьому напрямку нічого не зроблено.

"Два роки тому у ЄС говорили про блокування Данські протоки для російських танкерів з нафтою. Сьогодні нічого не зроблено, оскільки, у ЄС зрозуміли, що не готові до жорсткого протистояння на морях з Росією", - додав він.