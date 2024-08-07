У Росії "поховали" та "воскресили" пропагандиста Поддубного
У середу, 7 серпня, зʼявилась інформація, що у Курській області РФ був ліквідований російський пропагандист Євген Поддубний
Про ліквідацію повідомляло російське пропагандистське видання Readovka.
За інформацією джерел з Курської області, пропагандист Євген Поддубний був ліквідований під час виконання "службових обовʼязків". В автівку Поддубного буцімто влучив FPV-дрон, після цього стався вибух. З того часу звʼязок з російським пропагандистом втрачений.
Інформацію про смерть підтверджували численні джерела: депутат російської держдуми Михайло Делягін, ексдепутат Верховної ради Олег Царьов, пропагандист Юрій Кот та низка інших пропагандистських Telegram-каналів.
Пропагандист має канал на більше ніж 700 тис. підписників. Поддубний веде антиукраїнську діяльність з 2014 року.
Близько 23:00 ті ж джерела заявили, що Поддубний нібито живий і зараз перебуває у лікарні. У нього серйозні опіки і травма голови.
Інформацію про госпіталізацію підтвердила державна російська агенція "РИА-Новости".
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".
В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.
Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.
З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.
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