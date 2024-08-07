Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Росії "поховали" та "воскресили" пропагандиста Поддубного
Оновлено

У Росії "поховали" та "воскресили" пропагандиста Поддубного

Влад Дідусь
7 серпня, 2024 середа
23:00
Війна з Росією Євген Поддубний

У середу, 7 серпня, зʼявилась інформація, що у Курській області РФ був ліквідований російський пропагандист Євген Поддубний

Зміст

Про ліквідацію повідомляло російське пропагандистське видання Readovka.

За інформацією джерел з Курської області, пропагандист Євген Поддубний був ліквідований під час виконання "службових обовʼязків". В автівку Поддубного буцімто влучив FPV-дрон, після цього стався вибух. З того часу звʼязок з російським пропагандистом втрачений.

Інформацію про смерть підтверджували численні джерела: депутат російської держдуми Михайло Делягін, ексдепутат Верховної ради Олег Царьов, пропагандист Юрій Кот та низка інших пропагандистських Telegram-каналів.

Пропагандист має канал на більше ніж 700 тис. підписників. Поддубний веде антиукраїнську діяльність з 2014 року.

Близько 23:00 ті ж джерела заявили, що Поддубний нібито живий і зараз перебуває у лікарні. У нього серйозні опіки і травма голови.

Інформацію про госпіталізацію підтвердила державна російська агенція "РИА-Новости".

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ". 

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Військові новини
пропаганда
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Ірена Моляр
6 серпня, 2024 вiвторок
Що відбувається на кордоні з РФ у Курській області та чим ворог атакував вночі передмістя Києва. Колонка Сергія Згурця
"Дім дракона"
Автор Дар'я Тарасова
6 серпня, 2024 вiвторок
HBO оголосив, скільки буде сезонів у серіалі "Дім дракона"
Жан Беленюк
Автор Влад Дідусь
6 серпня, 2024 вiвторок
Олімпійський чемпіон Беленюк оголосив про завершення карʼєри після Ігор у Парижі
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.31
  • EUR
    Купівля 44.54
    Продаж 45.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
7 серпня
22:41
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Російська дезінформація: США вимагають від Києва пояснень щодо обстрілу Курської області
22:30
Юї Сусакі та Оксана Лівач (праворуч), Олімпіада-2024
Українка Лівач програла в сутичці за бронзу на Олімпіаді-2024
21:58
Оновлено
Мауріц К'єргор, Зальцбург - Твенте
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го кваліфікаційного раунду
21:36
Аналітика
Сергій Згурець
Ситуація у Курській області, перше збиття російського гелікоптера українськими FPV-дроном, який запас міцності залишився у Росії. Колонка Сергія Згурця
21:21
Оновлено
Джон Кірбі
США звернуться до України, аби "краще зрозуміти ситуацію" у Курській області, - Білий дім
20:56
Курськ
У Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації
20:48
Ексклюзив
Микола Княжицький
Сьогодні немає підстав для переговорів з Росією, - нардеп Княжицький
20:26
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ Запорізької області РФ відкрила мобільний пункт відбору на службу в російській армії
20:10
Володимир Зеленський
Спростить завдання для командирів Сил оборони: Зеленський анонсував запуск застосунку "Армія+"
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Невагомість, яка важить більше, ніж камінь
20:00
Оновлено
Парвіз Насібов, греко-римська боротьба, Олімпіада-2024
Насібов вийшов у фінал Олімпіади-2024, Беленюк побореться за бронзу
19:41
Енергоатом
Підготовка до опалювального сезону: в Енергоатомі розповіли, скільки енергоблоків потрібно відремонтувати
19:38
Ексклюзив
Курська область
Прорив у Курській області генералам НАТО потрібно буде вивчати заново, - Defense Express
19:21
"Україна готується до здачі Харківщини": ЦПД спростував фейк роспропаганди
19:10
У Курській області РФ формує з цивільних групи операторів дронів, - "Атеш"
19:10
Як "купити" страховий стаж?
Як "докупити" стаж для пенсії: хто має на це право, та скільки коштує
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 896-го дня війни: знищення ГУРом техніки РФ на Тендрівській косі та ураження ворожого Мі-28 дроном
19:00
Інтерв’ю
Томас Єнкелевич, Микита Мазунін, Антанас Чепоні, Едуард Понтежіс прибули до Донецької області та відвідала Ізюм та навколишні села
За лаштунками гуманітарної допомоги: чому литовці ризикують життям, аби розповісти більше про війну в Україні
18:58
Ексклюзив
Китаїв
"Ситуація не на боці збереження історичної спадщини": Рух ЧЕСНО про забудову урочища Китаїв
18:40
Огляд
Як окупанти перетворили Запорізьку АЕС на мілітарну базу. Дослідження військових аналітиків
18:33
Олександр Хижняк, Олімпіада-2024
Хижняк - Оралбай: букмекери дали прогноз, чи принесе боксер Україні третє золото на Олімпіаді-2024
18:14
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Робоча технологія": політолог Несвітайлов про те, чому Гарріс обрала Волца кандидатом у віцепрезиденти США
18:06
OPINION
Володимир Омелян
На Курськ наступаємо, деінде — відступаємо. Чому?
17:44
У Київпастрансі назвали попередню причину ДТП з трамваєм, що з'їхав згори без водія
17:39
Курська АЕС
"У керівництва Курської АЕС немає плану на випадок можливої атаки ЗСУ", - росЗМІ
17:36
ракета "Довгий Нептун"
Ворог збільшив активність авіації біля прикордоння Сумщини: ситуація на всіх напрямках фронту
17:23
евакуація
На Сумщині примусово евакуюють людей із 23 населених пунктів
17:17
Анастасія Рибачок і Людмила Лузан, Олімпіада-2024
"Політична реклама": організатори Олімпіади змусили українку заліпити частину фрази "I am Ukrainian" на каное
17:12
Оновлено
Путін під час звернення на тему теракту в Підмосков'ї
Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області. Захарова скаржиться міжнародним організаціям
17:05
"Я, "Побєда" і Берлін"
Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" зʼявилась на Netflix
16:58
Арсеній Батагов
Ключовий футболіст "Зорі" після Олімпіади-2024 перебрався у Туреччину
16:58
книга Саймона Шустера "Шоумен"
У РФ митники вилучили з посилки книгу про Зеленського, отримувачу загрожує адмінвідповідальність
16:56
Херсонський музей ідентифікував чергову картину, яку викрали росіяни
16:56
СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії Спиридонову, який керував розгонами мирних протестів під час окупації Херсонщини
16:49
НАТО
У НАТО закликали Росію вивести війська з Грузії
16:37
Ексклюзив
Евакуація мирного населення
Примусова евакуація на Донеччині триває, у 28 населених пунктах залишається чотири тисячі дітей, - Нацполіція
16:33
Кирило Буданов
Буданов припустив, скільки ще триватиме російський наступ
16:28
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
"Штрафи будуть наприкінці вересня": нардеп Федієнко розповів, хто отримає адмінпокарання за порушення закону про військовий облік
16:27
Кадр з фільму-фестивалю Cat Video Fest
У кінотеатрах США та Канади показали відеоролики про котів, зібравши $30 тис. для притулків
16:24
Жінки у ЗСУ
Стрільчині та санітарки: у ЗСУ служать 18 жінок, які відбували покарання у в’язниці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV