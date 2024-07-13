Ударом по Охмадиту Путін намагається примусити Україну до "миру" на його умовах, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Путін намагається схилити Україну до перемирʼя на його умовах, завдаючи терористичних ракетних ударів по українській території
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Зараз ми спостерігаємо новий етап військового протистояння. Я б назвав це навіть “новою спеціальною операцією”. Оскільки Путін взагалі не розглядає всі ці події, як війну. Він мислить в категорії чекіста. Саме тому, зовсім невипадково, він всі свої війни називає спецопераціями. Така людина, яка зовсім не знається у військовій справі, а чудово розбирається в диверсійних та терористичних операціях, діє в логіці спецоперацій. Війна Росії проти України з 2014 року є каскадом таких операцій", - пояснив Портников.
За словами журналіста, Путін зараз дуже потрібне перемирʼя, щоб відновити сили і атакувати Україну знову.
"Зараз ми знаходимось в ситуації, коли в Кремлі вирішили почати нову спецоперацію проти України, яку можна назвати, як примушення Києва до миру на російських умовах. Фактично, Путін може вважати, що в нього є необхідність призупинити війну. Звичайно на вигідних для себе умовах й не на тривалий проміжок часу. Можна довго говорити, чим саме він керується, але в цій ситуації він дійсно може хотіти ось такого перемирʼя. Умови цього перемирʼя всі ми знаємо. І тому зараз йому треба переконати українське керівництво та суспільство піти на ці умови. Для цього Путін здійснює певні дипломатичні зусилля. Зокрема, турне премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Також ще один важливий момент - бомбардування України. За його логікою, якщо Україна не погодиться на його умови, то все буде лише гірше. Удар по Охмадиту став частиною цього. Тобто, бомбардуючи Україну, Путін нам хоче сказати, що якщо ми не пристанемо на його умови, то буде тільки гірше. Він діє у звичний для себе спосіб - терористичний", - пояснив Портников.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
- 9 липня Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
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