Україна має бути прикладом у боротьбі за свої території, - дипломат Пристайко

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Допомога нам, це умовно кажучи, не просто інвестиція в майбутнє, а це інвестицій в майбутнє ще й так дешево, тобто не треба пояснювати матерям та іншим виборцям куди ділися і діти, і все інше. Саме тому нам треба все ж таки починати говорити з нашим союзникам про те, що нам можуть не вистачить сил", - наголосив Пристайко.

За словами дипломата, спочатку Україна має показати приклад боротьби за свої території у себе.

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"Тому що ніхто не прийде, якщо ми самі не можемо мобілізуватись, але в принципі ми вже довели, що технологічно озброєння натівські краще, якщо ми отримаємо більше технологічно ми закриємо (потребу, - ред.) - вже отримали 4 млн снарядів тільки від Британії, 1,5 млн від Чехії, американці розганяються. Друга світова війна показувала, коли американці розженуться, то вони переламають все, просто в силу потужності економіки - це відбувається. Якщо до цього всього додати координацію та вміння воювати, я думаю, що ця війна може мати абсолютно інше завершення, навіть при всьому оптимізмі, який у нас є, воно може бути кращим", - підсумував Пристайко.